В Новосибирск этапируют экс-управляющую «Клиникой НИИТО»

Бывшая конкурсная управляющая АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова задержана в Калуге. Как сообщил источник редакции, уголовное дело расследуют сотрудники Следственного комитета ФСБ. Емельянову обвиняют в растрате нескольких миллионов рублей, выведенных со счетов АНО.

Напомним, АНО «Клиника НИИТО» было признано банкротом в мае 2023 года по решению Арбитражного суда Новосибирской области. В компании введена процедура конкурсного производства. В июне конкурсным управляющим была утверждена Марина Емельянова. В августе она разместила заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании-должника. В ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России заявили, что намерены оспорить заключение.

В ноябре 2024 арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления Емельяновой о взыскании убытков в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) компании с экс-руководителей АНО Оксаны Шелякиной и Андрея Башарова в размере 32 млн рублей.

В апреле суд удовлетворил заявление ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна» Минздрава России об отстранении Емельяновой от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. В этом статусе был утвержден Дмитрий Богданов.

На собрании кредиторов АНО, которое Богданов провел 27 мая, было принято решение о проведении судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве в ноябре 2025 года.

Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.

В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

31 января 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение запретить ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и любым третьим лицам самостоятельно или по указанию ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России проводить любые мероприятия по выселению АНО из занимаемых помещений, изымать имущество, которое в них расположено, а также препятствовать доступу АНО в помещение и его работе до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и кредитором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, о признании права владения и пользования помещениями общей площадью 5 496,80 кв.м, расположенными на Фрунзе, 19А. Это означает, что АНО «Клиника НИИТО» продолжит работать.

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