Строители вышли, промышленники «ждут отмашки» руководства холдингов

В настоящее время на территории Новосибирска в наиболее выигрышном положении остаётся строительная отрасль, наряду с промышленным производством, неделей ранее получившая «добро» от губернатора на возобновление работы в период пандемии. В руководстве областного центра ставят задачу — не допустить снижения темпов вводимого в эксплуатацию жилья и социальных объектов. Об этом в рамках еженедельной пресс-конференции сообщил, подводя промежуточные итоги периода пандемии для города, мэр Анатолий Локоть.
Что касается промышленных предприятий, то, по словам главы города, некоторые из них, даже после получения «зелёного» сигнала, не сразу вернутся к работе.
При этом, характеризуя ситуацию в городской экономике в целом, глава города фактически признаёт внушительный ущерб муниципальному бюджету от простоя бизнеса как свершившийся факт.
По словам главы областного центра, есть некоторая надежда на содействие со стороны регионального правительства в реализации ряда проектов и текущих задач. В качестве примера мэр приводит предоставление от области 27,5 млн на поддержку Новосибирского зоопарка.
Напомним, что правительством области уже утверждён план мероприятий по поддержке предприятий и организаций, чья деятельность — а с ней и экономика области и областного центра — пострадала в период пандемии коронавируса.
Фото: pixabay.com, автор- Tama66
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