Строители вышли, промышленники «ждут отмашки» руководства холдингов

В настоящее время на территории Новосибирска в наиболее выигрышном положении остаётся строительная отрасль, наряду с промышленным производством, неделей ранее получившая «добро» от губернатора на возобновление работы в период пандемии. В руководстве областного центра ставят задачу — не допустить снижения темпов вводимого в эксплуатацию жилья и социальных объектов. Об этом в рамках еженедельной пресс-конференции сообщил, подводя промежуточные итоги периода пандемии для города, мэр Анатолий Локоть.

В регионе могут расширить круг организаций, которые получат право возобновить работу — говорит мэр. — Мы строим сегодня девять новых детских садов, три школы. Для нас важно, чтобы мы успели выполнить эти обязательства — построить и ввести вовремя объекты. Для нас важно выполнение планов и по строительству гражданского жилья. Вообще, для нас стройка — наиболее болевая точка в экономическом плане, потому что мы напрямую получаем пополнение бюджета от эксплуатации земельного ресурса.

Что касается промышленных предприятий, то, по словам главы города, некоторые из них, даже после получения «зелёного» сигнала, не сразу вернутся к работе.

Предприятия Госкорпорации Ростех возобновили работу — Неделю не работали основные предприятия, — напоминает мэр. — Только через неделю мы приступили к тому, чтобы их запускать. Пока идёт разворот. Многие предприятия, особенно федерального подчинения, запрашивают Москву, свои корпорации, свои холдинги, в которых они работают, на получение соответствующего разрешения.

При этом, характеризуя ситуацию в городской экономике в целом, глава города фактически признаёт внушительный ущерб муниципальному бюджету от простоя бизнеса как свершившийся факт.

Расслабляться рано — Безусловно, ущерб будет, — говорит Анатолий Локоть. — Доходная часть бюджета в городе пострадает. Я дал поручение финансовому блоку — он занимается подсчётом. Конкретных цифр пока не назову. Есть какие-то приблизительные данные, но я воздержусь от их опубликования, потому что они должны быть точными.

По словам главы областного центра, есть некоторая надежда на содействие со стороны регионального правительства в реализации ряда проектов и текущих задач. В качестве примера мэр приводит предоставление от области 27,5 млн на поддержку Новосибирского зоопарка.

В зоопарке мертвый сезон — сообщает мэр. — Не досчитываясь в доходной части бюджета у себя, мы обращаемся в вышестоящий бюджет. Эти действия абсолютно согласованы.

Напомним, что правительством области уже утверждён план мероприятий по поддержке предприятий и организаций, чья деятельность — а с ней и экономика области и областного центра — пострадала в период пандемии коронавируса.

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