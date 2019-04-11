Альфа-Банк в Новосибирске проведет деловой форум «Soft Skills успешного предпринимателя»

Держать бизнес на плаву помогают неформальные площадки для общения, на которых можно не просто услышать «истории успеха», но получить реальную экспертную оценку специалистов в разных отраслях бизнеса, а также практические советы, которые помогут избежать финансовых потерь.

В Новосибирске Alfa Business Forum, организуемый Альфа-Банком, пройдет в этом году в пятый раз.

— За пять лет наше мероприятие посетили более 20000 человек, — говорит Максим Куракулов, руководитель малого бизнеса филиала «Новосибирский АО «Альфа-Банк». — На форуме наши гости получают не только практические консультации по важнейшим вопросам ведения бизнеса, но и завязывают новые знакомства, которые, по многочисленным отзывам клиентов, перерастают в прочные деловые связи. Неформальное общение участников позволяет обменяться мнениями не только по поводу своего продукта и модели бизнеса, но и объективно оценить плюсы и недостатки, четко спланировать стратегию на ближайшее будущее.

В этом году главная тема форума — «Soft Skills успешного предпринимателя». Это те навыки, которые позволяют успешно руководить коллективом и взаимодействовать с людьми, эффективно вести переговоры, мотивировать, разрешать конфликтные ситуации. Тема soft skills в России становится все более популярной. Результаты исследования Стенфордского исследовательского института совместно с Университетом Карнеги Мелона среди топ-менеджмента компаний показали, их успех в работе на три четверти определяется именно Soft Skills и только на 25% — hard skills (данные были опубликованы Дэниэлом Гоулманом в статье «Многоликое лидерство» издания Harvard Business Review). Практика показывает, что Soft Skills — это ключевые навыки необходимые предпринимателям, не зависимо от размера их бизнеса. Именно они помогают оперативно принимать решения, в том числе в стрессовых ситуациях.

— Участники форума узнают, как Soft skills помогает эффективно развивать бизнес, управлять командой, маркетинговыми процессами и даже клиентскими впечатлениями, — перечисляет Куракулов. — Цель форума — ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют малый бизнес.

На форуме предпринимателей ждет много полезной информации формата Soft Skills. Спикеры дадут простые, рабочие инструменты, которые позволяют повышать доходность бизнеса.

* Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, бизнес-тренер и общественный деятель:

-поднимет тему лидерства в турбулентное время,

-поделится опытом развития личного лидерства,

-а также прокомментирует зачем это нужно для бизнеса.

* Яна Малинцева, эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер:

-расскажет о барьерах коммуникаций,

-а также о том, как можно уменьшить их влияние и управлять пониманием.

*Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс:

проведет виртуозный тренинг на котором продемонстрирует как анализировать и управлять клиентскими впечатлениями.

* Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»:

— откроет тайну личного маркетинга.

В частности, у вас есть возможность получить информацию о том

— как работать с главной валютой XXI века — вниманием,

— как управлять деловой репутацией

— как использовать социальные сети для развития личного бренда.

*Дмитрий Семин, президент и соучредитель компании Semin Group, лучший бизнес-тренер 2018 года по личностному росту (по версии Prosperty):

— поделится опытом и наработками по созданию команд,

— а также расскажет о том можно ли эффективно управлять уже сформированным коллективом.

В ходе форума спикеры разберут типичные ошибки, дадут практические рекомендации по развитию Soft Skills на основе реальных кейсов из российской практики. У вас есть возможность развить свои «гибкие навыки», чтобы придать новый импульс развития вашему бизнесу.

В Новосибирске Alfa Business Forum пройдет 18 апреля в киноконцертном комплексе им. Маяковского. Начало мероприятия в 10.30. Подробности и регистрация: http://alfabusinessweek.ru/novosibirsk19

* Hard skills (англ. «твердые навыки») — это набор профессиональных навыков и умений, связанных с технической стороной деятельности. Такие навыки можно продемонстрировать, они относятся к обязательным требованиям при приеме на работу, их указывают в должностных инструкциях.

* Soft skills (англ. «мягкие навыки») связаны не с конкретным видом деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными качествами», подчеркивая прямую зависимость между soft skills и характером человека, его темпераментом и личным опытом.

Партнерский материал. Фотографии предоставлены пресс-службой банка