В Новосибирске оператор программы научных мегагрантов стал соответчиком по иску

Арбитражный суд Новосибирской области в рамках рассмотрения иска Министерства науки и образования РФ к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий (СФНЦА) РАН включил в качестве третьего лица компанию ООО «Инконсалт К» (Москва). Напомним, в январе суд принял к рассмотрению иск Министерства образования и науки Российской Федерации к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий РАН. В иске речь шла о взыскании 41 миллиона рублей — средств мегагранта, который был выделен центру на научные исследования.

— Суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора: ООО «Инконсалт К», — говорится в сообщении.

Как следует из информации на сайте компании, начиная с 2010 года, «Инконсалт К» выполняет роль оператора государственной программы мегагрантов, направленной на привлечение ведущих мировых ученых в российские вузы и научные организации. В рамках этой программы компания осуществляет организационно-техническую и информационно-аналитическую поддержку, выполняя функции проектного офиса.

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук — это уникальное научное учреждение, образованное в 2015 году в результате реорганизации ФГБУ «Сибирское отделение аграрной науки». В состав центра вошли 11 научных организаций, охватывающих практически все направления аграрных исследований — от фундаментальных до прикладных. Восемь из них расположены в Краснообске, Новосибирской области, а остальные — в Томске, Кемерове и Чите.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей. Через подставных лиц он получал разрешения в мэрии на участки для ведения садоводства и огородничества.