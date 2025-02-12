Новосибирские производители одежды рассказали Панферову о проблемах с маркировкой

На личном приеме и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области Андрея Панферова представители легкой промышленности и торговли рассказали о сложностях внедрения обязательной маркировки товаров посредством системы «Честный знак». Главной проблемой представители бизнеса называют высокую стоимость оборудования. Помимо этого, на этапе непосредственно самой маркировки у микробизнеса возникают технические затруднения, что особенно актуально для предприятий, находящихся в малых населенных пунктах.

— Учитывая, что закупка оборудования и введение его в эксплуатацию оказывает на бизнес значительную финансовую нагрузку, уполномоченным было направлено письмо в мэрию Новосибирска с просьбой рассмотреть возможность включения в пункт 1.4 Порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска предоставление субсидий по возмещению части прямых понесенных затрат, — пояснили в пресс-службе уполномоченного.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен направил запрос в ООО «Оператор-ЦРПТ» Национальной системы «Честный знак». В письме Андрей Панферов обозначил технические проблемы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям:

сложный интерфейс,

отсутствие технической помощи в рамках горячей линии,

необходимость покупки термонтрасферного принтера, так как термопринтер дает эффект выгорания марок,

использование платных программ, в том числе компании Microsoft, которая приостановила все новые продажи продуктов и услуг в РФ.

Ситуация с маркировкой недавно также обсуждалась на совещании региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей. В результате было принято решение отсрочить реализацию обязательной маркировки товаров легкой промышленности, а также освободить торговые объекты, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах от обязанности маркировки остатков товаров.

В настоящее время и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области Андрей Панфёров продолжает сбор и систематизацию информации для подготовки объективной и аргументированной позиции и формирования предложений для направления на федеральный уровень, уточнили в пресс-службе уполномоченного.

Напомним, новосибирские производители одежды уже неоднократно рассказывали о сложностях, связанных с маркировкой, а эксперты высказывали мнение, что часть предприятий может не выдержать нагрузки и заявить о банкротстве. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина пояснила, что дорогостоящее оборудование, доплата за сами марки и за выпуск в оборот в общей сложности складывается в очень крупные суммы. Плюс к этому чаще всего приходиться брать в штат специалиста, который умеет работать с этим оборудованием. Не всем такая дополнительная финансовая нагрузка может оказаться по силам и части предприятий легпрома придется закрыться.

В пресс-службе ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки товаров «Честный знак») редакции Infopro54 сообщали, что подавляющее большинство предпринимателей успешно работают в системе маркировки.

Ранее редакция сообщала о том, что президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл» Алена Русакова утверждала: система маркировки нуждается в серьезной доработке.