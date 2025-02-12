Новосибирск планирует потратить еще два млрд рублей на троллейбусы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил рассмотреть возможность разработки трехлетней программы по доукомплектованию парка троллейбусов. Об этом он сообщил во время ежегодного отчета на сессии горсовета Новосибирска.

— Нам нужно еще около 60 троллейбусов с автономным ходом. В год по 20 троллейбусов можно приобретать. На это потребуется 2 млрд рублей, — отметил мэр.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске была проведена работа по оптимизации сети общественного транспорта. 7 троллейбусных маршрутов, на которые встали машины с удлинённым автономным ходом (20-30 км), удалось продлить до периферийных жилмассивов: Стрижи, Снегири, Родники, Ключ-Камышенское плато и т.д. Об этом на аппаратном совещании сообщал вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— Сейчас мы прорабатываем возможность увеличения автономного хода троллейбусов до 40 км. Наши партнеры, которые модернизируют технику, заявили, что в этом году поставят первую партию таких троллейбусов. Пилотный проект планируем запустить в Пашино, — отмечал чиновник.

По данным мэрии, на данный момент в автопарке города 258 новых троллейбусов, 72 модернизированных трамвая, 210 автобусов. Доля муниципального общественного транспорта в перевозках с 2022 по 2024 год выросла с 35% до 55%. Объем перевозок — с 67 млн до 111 млн человек в год. Кодалаев подчеркнул, что мэрия намерена и дальше наращивать парк, а также долю муниципальных перевозок на транспортном рынке города.

Стоит отметить, что 49 низкопольных троллейбусов городу поставило АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Стоимость контракта составила 3.76 млрд рублей. Еще 80 единиц техники за 4.9 млрд город поставил «Сбербанк лизинг».

В начале 2020 года мэрия Новосибирска сообщала, что средний износ троллейбусов в городе составлял 96%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов.