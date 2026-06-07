В Новосибирске спасатели вытащили из воды сапбордистку

Вечером 6 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы оперативно отреагировали на происшествие на реке Обь в районе Речного вокзала (29-й буй).

26-летняя девушка, находившаяся на сапборде, врезалась в буй и оказалась в воде. Она не смогла самостоятельно забраться обратно на доску и обратилась за помощью.

Совместными усилиями спасателей и очевидцев пострадавшую подняли на катер, доставили на берег в районе Речного вокзала и передали супругу. Медицинская помощь не потребовалась — женщина не пострадала.

Судоводители отмечают рост числа случаев, когда любители сапбордов выплывают на судовой ход, создавая угрозу своей жизни и безопасности других участников водного движения.

МЧС напоминает:

обязательно надевать спасательный жилет;

использовать поводок для крепления к доске;

освоить технику возвращения на сапборд из воды;

не заплывать на судовой ход — там ходят катера и теплоходы;

держаться ближе к берегу и в зоне видимости.

Стоит отметить, что 4 июня на Новосибирском водохранилище спасли 52-летнего мужчину, которого унесло на сап-доске. Спасатели быстро начали поиски, ориентируясь на показания очевидцев, и нашли его в 400 метрах от берега, у станции «Береговая». Мужчина, выйдя на воду без жилета и гидрокостюма, упал в воду, потеряв равновесие из-за течения.

Ранее редакция сообщала о том, мужчину на SUP-доске унесло на остров в Новосибирске.