Постапокалипсис: удалёнка и курьеры-миллионеры стали в России новой реальностью после ковида

  • 13/10/2025, 19:00
Постапокалипсис: удалёнка и курьеры-миллионеры стали в России новой реальностью после ковида
Пандемия серьёзно изменила экономическую жизнь страны

Помимо всех прочих сюжетов, текущий и уже постепенно уходящий 2025 год был примечателен тем, что в нём отмечалось (если так можно выразиться) пятилетие начала пандемии коронавируса, которая разделила жизнь нашего города, России, да и мира в целом на «до» и «после». Неспроста ведь популярна шутка про то, что известное выражение «до н.э.» теперь следует расшифровывать как «до начала эпидемии». Как известно, в каждой шутке содержится лишь доля шутки.

Одной из причин, заставивших задуматься на эту тему, стали периодически встречающиеся новости о заоблачных заработках всевозможных курьеров, которые в известном смысле стали лицом постковидной экономики и чьи нынешние доходы в значительной мере связаны именно с пандемией и теми новыми реалиями, в которых мы живём после неё.

В процессе написания этих строк мне вспомнилась собственная статья, написанная ещё осенью 2020 года, т.е. ровно пять лет назад, в самый разгар пандемии, и, кажется, нигде не опубликованная. В ней была сделана попытка представить, какой станет наша жизнь в постковидную эпоху, какие основные тренды будут её определять. Главным образом речь там шла о том, что пандемия серьёзно изменит экономическую жизнь страны, ударив по многим видам бизнеса, вынудив их, среди прочего, постепенно уходить из оффлайна на электронные площадки. Также прогнозировался расцвет курьерского бизнеса, связанный как раз с этим переходом. В целом можно сказать, что те прогнозы, которые, конечно, кроме меня давали и другие люди, почти полностью сбылись, а особым откровением стал именно курьерский бум, который наблюдается уже несколько лет.

На самом деле, естественно, в том или ином виде курьеры были и раньше — можно вспомнить знаменитый советский фильм Карена Шахназарова. Но тогда, да и позже это всё-таки не было столь массовым явлением, когда всевозможные курьеры буквально заполонили улицы. Понятно, что это эффект восприятия, но иногда кажется, что чуть ли не половина жителей города подалась в разносчики пиццы и другой еды. Но и на самом деле, если опираться на сухие факты, курьеров стало очень много, как и различных служб доставки — как продуктов, так и документов, и других вещей. В принципе, здесь всё понятно. Как знает любой школьник, спрос определяет предложение, и раз у людей есть запрос на подобного рода услуги, то всегда найдутся предприимчивые бизнесмены, готовые этот спрос удовлетворить. Отсюда и те самые курьерские зарплаты, о которых столько говорят и пишут, причём в основном с осуждением, приводя в примеры скудное жалованье врачей, учителей и других представителей куда более интеллектуальных профессий. Но здесь всё просто: если бы зарплаты курьерам назначало государство, как тем же врачам, учителям и другим служащим казённых организаций, то и они получали бы условные тридцать тысяч. Но зарплату им платит частный бизнес, который фиксирует стабильно высокий запрос на доставку товаров и, соответственно, всё возрастающий спрос на рабочую силу, эту самую доставку осуществляющую. В результате и получаются такие парадоксы, когда курьеры уже зарабатывают больше, чем не только пресловутые учителя, но и инженеры и даже айтишники. Ситуация абсурдная, но таковы реалии. C’est la vie. Другое дело, что в мире нет ничего вечного, и эра курьеров рано или поздно закончится. Уже сейчас идут разговоры о том, что довольно скоро живые доставщики будут замещаться роботами-дронами. Как быстро это случится и случится ли вообще, судить не берусь, но теоретически это вполне осуществимо.

И ещё по поводу курьеров. Человек, к сожалению, существо достаточно ленивое по природе, и весьма быстро привыкающее к хорошему. За последние годы, когда усиленными темпами развивались сервисы доставки, люди банально отвыкли самостоятельно ходить по магазинам, и сегодня они готовы переплачивать за доставку всего необходимого на дом. Опять же, относиться к этому можно по-разному, но, как говорится, факт налицо.

Вообще влияние ковида на нашу жизнь действительно оказалось довольно большим, затронув как глобальные экономические процессы, так и повседневную жизнь обычных людей в виде перехода на дистанционную работу/учёбу и некоторых других аспектов. Пожалуй, именно на экономике пандемия отразилась сильнее всего. Возможно, какое-то благотворное влияние она оказала на отечественную систему здравоохранения, которая выдержала невиданное доселе испытание, выявившее её слабые места. Ну и, хочется верить, под влиянием ковида люди стали бережнее относиться к своему здоровью. К сожалению, для осознания самых простых вещей иногда требуются подобные потрясения.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция рассказывала о том, как сейчас болеют COVID-19 в Новосибирске

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : удаленка пандемия курьеры ковид


