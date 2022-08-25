Авиастроительный кластер формируется на территории Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирска,

Авиастроительный кластер для подготовки рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли появится в Новосибирской области. Соответствующее соглашение было подписано правительством региона, Новосибирскими авиационным заводом им. В. П. Чкалова и Новосибирским государственным техническим университетом. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской области.

— Реализация данного соглашения будет способствовать развитию партнерских связей, направленных на поддержку интересов сторон в вопросах подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Работа по этому соглашению шла достаточно давно, содержание работы согласовано как с самим предприятием, которое определяет цели и задачи для этого соглашения, так и нашими образовательными учреждениям, — подчеркнул заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования региона Андрей Головнин.

Соглашение поможет в развитии инновационной производственной, научно-исследовательской и инжиниринговой деятельности, создании интегрированного обучения, подготовке и переподготовке высококвалифицированного персонала, развитии социальной инфраструктуры кластера, в том числе поможет в привлечении и удержании трудовых ресурсов на территории Новосибирской области, обеспечит популяризацию профильных для Филиала направлений и специальностей подготовки среди учащихся школ, лицеев, гимназий Новосибирской области.

Новосибирск считается одним из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов. По поручению президента РФ в России в 2022 году планируется создание инженерных классов судо- и авиастроительного профиля. Как сообщали в мае в пресс-службе Минпросвещения РФ, в них смогут учиться школьники, продемонстрировавшие высокие результаты по математике, физике и информатике.

Напомним, в 2019 году в регионе проходила информация о возможном закрытии НАЗ им. Чкалова. В правительстве региона признавали проблемы завода с заказами и пробивали варианты сохранения предприятия.

Ранее редакция рассказывала, что у новосибирского института резко вырос объем заказов от предприятий авиационной промышленности.