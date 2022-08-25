Рекламодателям

Авиастроительный кластер формируется на территории Новосибирской области

  • 25/08/2022, 14:59
Авиастроительный кластер
В Новосибирской области будет активизировано развитие подготовки рабочих кадров и научной деятельности в авиастроительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирска,

Авиастроительный кластер для подготовки рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли появится в Новосибирской области. Соответствующее соглашение было подписано правительством региона, Новосибирскими авиационным заводом им. В. П. Чкалова и Новосибирским государственным техническим университетом. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской области.

— Реализация данного соглашения будет способствовать развитию партнерских связей, направленных на поддержку интересов сторон в вопросах подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

новости Новосибирска

Авиационный завод имени Чкалова планирует массовый набор сотрудников

Соглашение поможет в развитии инновационной производственной, научно-исследовательской и инжиниринговой деятельности, создании интегрированного обучения, подготовке и переподготовке высококвалифицированного персонала, развитии социальной инфраструктуры кластера, в том числе поможет в привлечении и удержании трудовых ресурсов на территории Новосибирской области, обеспечит популяризацию профильных для Филиала направлений и специальностей подготовки среди учащихся школ, лицеев, гимназий Новосибирской области.

— Работа по этому соглашению шла достаточно давно, содержание работы согласовано как с самим предприятием, которое определяет цели и задачи для этого соглашения, так и нашими образовательными учреждениям, — подчеркнул заместитель министра – начальник управления профессионального образования   и подготовки трудовых ресурсов министерства образования региона Андрей Головнин.

Новосибирск считается одним из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов. По поручению президента РФ в России в 2022 году планируется создание инженерных классов судо- и авиастроительного профиля. Как сообщали в мае в пресс-службе Минпросвещения РФ, в них смогут учиться школьники, продемонстрировавшие высокие результаты по математике, физике и информатике.

Напомним, в 2019 году в регионе проходила информация о возможном закрытии НАЗ им. Чкалова. В правительстве региона признавали проблемы завода с заказами и пробивали варианты сохранения предприятия.

 

Ранее редакция рассказывала, что у новосибирского института резко вырос объем заказов от предприятий авиационной промышленности.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

610

Рубрики : Власть Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : инженерные школы Авиастроительный кластер


Комментировать

пока нет комментариев
Футбольный клуб Новосибирск

Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

Футбольный клуб «Новосибирск» сменил руководителя.
Читать статью >>
Сибирская венчурная ярмарка

Кто победил в Сибирской венчурной ярмарке?

Интересные проекты также отметили эксперты — представители венчурных фондов и корпораций.
Читать статью >>
производство волокна

Проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей получил землю для строительства

Предприятие будет производить волокно, отбеленный конопляный котонин и конопляную костру.
Читать статью >>
Российская академия наук

Ученый СО РАН поборется за должность президента Российской академии наук

В рамках «Технопрома» Дмитрий Маркович представил основные тезисы своей предвыборной программы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

25/08/2022, 16:57

Кто победил в Сибирской венчурной ярмарке?

25/08/2022, 15:17

Проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей получил землю для строительства

25/08/2022, 14:48

Кузбасс получит 87 млн. на развитие туристической инфраструктуры

25/08/2022, 14:30
Популярное

Образование больше не услуга

25/08/2022, 15:21

Лунный календарь цветовода на сентябрь 2022

25/08/2022, 12:41

Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

24/08/2022, 14:33

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: пенсионеры стали самыми устойчивыми к фишинговым атакам в этом году

25/08/2022, 15:01

АО «РЭС» подписало стратегически важные соглашения на Технопроме

25/08/2022, 14:52

Новосибирский Сбер и Strategy Partners заключили соглашение с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области

25/08/2022, 14:06
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска