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Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

  • 03/08/2022, 13:58
Автор:
новости Новосибирска
Ранее тема формального подхода к увековечиванию памяти военных-новосибирцев, погибших на Донбассе и Украине, уже поднималась депутатами горсовета Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес личные извинения жительнице города, матери военного, погибшего в ходе спецоперации за формальный подход подчиненных-чиновников к решению вопроса о сохранении памяти о сыне.

Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24, пишет глава города в своем телеграм-канале. Наш долг вечно хранить память о подвиге воинов-сибиряков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины! Камиль Хабибназаров пал смертью храбрых, самоотверженно защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь.

Мэр сообщает, что вмешался в ситуацию лично, мемориальная доска в память о герое будет установлена.

Как следует из предыстории вопроса, опубликованной на сайте «Сибкрай», матери военного изначально было предложено увековечить память о сыне либо названием в его честь школы либо размещением на здании мемориальной доски. Женщина выбрала второй вариант. Департамент образования мэрии размещения доски согласовал, а департамент культуры, спорта и молодежной политики отказал со ссылкой на нормативно-правовую базу, согласно которой для размещения мемориальной доски необходим ряд условий, в частности пятилетнего срока после смерти увековечиваемого лица. Кроме этого, как следует из положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления, для доски, помимо собственно заявления, необходимо предоставить целый ряд документов, в том числе правоустанавливающие документы на участок и здание, схему с обозначением места размещения, проект благоустройства территории, согласие собственника участка, документы, подтверждающие значимость исторического события и заслуг человека, память о котором хотят увековечить. После этого предполагается 10-дневное «путешествие» представленных документов по еще нескольким профильным департаментам для последующих согласований. И только тогда, в случае положительных ответов от каждого из них, решение (в данном случае о мемориальной доске) выносится на суд художественного совета как на финальную стадию перед непосредственным воплощением в жизнь. Департамент по культуре возглавляет вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

новости Новосибирска

Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

Напомним, что тема формального подхода к памяти новосибирцев, погибших в ходе спецоперации, уже поднималась депутатами горсовета на июньской сессии. Обсуждение инициировал депутат Павел Горшков, на территории чьего округа проживал один из погибших военных.

Место для захоронения, которое было выбрано его родственниками, оказалось платным. Место, которое предложено на кладбище, не устроило родственников, так как находится в низине, рассказывал Горшков. Тарифами мэрии полагаются 10519 рублей на приобретение атрибутики для захоронения. Если говорить о том, что погиб герой, этой суммы катастрофически мало. Также не предусмотрена компенсация на захоронение, благоустройство мест погребения погибших при защите отечества. Хотя ФЗ №8 предусмотрено устройство воинских участков кладбищ, которые в настоящее время не определены правовым актом города.

В ходе обсуждения выяснилось, что несмотря на заложенные в бюджет средства на погребение погибших героев родственникам, чтобы получить помощь в организации похорон хотя бы задним числом, необходимо соблюсти целый ряд бюрократических формальностей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса. 

Фото pixabay.com — 6437364

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация общество власть


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