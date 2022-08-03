Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес личные извинения жительнице города, матери военного, погибшего в ходе спецоперации за формальный подход подчиненных-чиновников к решению вопроса о сохранении памяти о сыне.

— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24, — пишет глава города в своем телеграм-канале. — Наш долг — вечно хранить память о подвиге воинов-сибиряков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины! Камиль Хабибназаров пал смертью храбрых, самоотверженно защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь.

Мэр сообщает, что вмешался в ситуацию лично, мемориальная доска в память о герое будет установлена.

Как следует из предыстории вопроса, опубликованной на сайте «Сибкрай», матери военного изначально было предложено увековечить память о сыне либо названием в его честь школы либо размещением на здании мемориальной доски. Женщина выбрала второй вариант. Департамент образования мэрии размещения доски согласовал, а департамент культуры, спорта и молодежной политики отказал со ссылкой на нормативно-правовую базу, согласно которой для размещения мемориальной доски необходим ряд условий, в частности пятилетнего срока после смерти увековечиваемого лица. Кроме этого, как следует из положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления, для доски, помимо собственно заявления, необходимо предоставить целый ряд документов, в том числе правоустанавливающие документы на участок и здание, схему с обозначением места размещения, проект благоустройства территории, согласие собственника участка, документы, подтверждающие значимость исторического события и заслуг человека, память о котором хотят увековечить. После этого предполагается 10-дневное «путешествие» представленных документов по еще нескольким профильным департаментам для последующих согласований. И только тогда, в случае положительных ответов от каждого из них, решение (в данном случае о мемориальной доске) выносится на суд художественного совета как на финальную стадию перед непосредственным воплощением в жизнь. Департамент по культуре возглавляет вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Место для захоронения, которое было выбрано его родственниками, оказалось платным. Место, которое предложено на кладбище, не устроило родственников, так как находится в низине, — рассказывал Горшков. — Тарифами мэрии полагаются 10519 рублей на приобретение атрибутики для захоронения. Если говорить о том, что погиб герой, этой суммы катастрофически мало. Также не предусмотрена компенсация на захоронение, благоустройство мест погребения погибших при защите отечества. Хотя ФЗ №8 предусмотрено устройство воинских участков кладбищ, которые в настоящее время не определены правовым актом города.

Напомним, что тема формального подхода к памяти новосибирцев, погибших в ходе спецоперации, уже поднималась депутатами горсовета на июньской сессии. Обсуждение инициировал депутат Павел Горшков, на территории чьего округа проживал один из погибших военных.

В ходе обсуждения выяснилось, что несмотря на заложенные в бюджет средства на погребение погибших героев родственникам, чтобы получить помощь в организации похорон хотя бы задним числом, необходимо соблюсти целый ряд бюрократических формальностей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса.