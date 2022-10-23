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Новосибирский проект по научному туризму вышел в финал федерального конкурса

  • 23/10/2022, 10:24
Научный туризм
В правительстве региона рассчитывают, что реализация проекта упростит доступ туристов на музейно-выставочные площадки научных учреждений.

Новосибирская область вышла в финал Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий в номинации «Лучшая команда по разработке проекта тематического туризма». Конкурс проводился при поддержке Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона.

Новосибирская область была выбрана одним из пилотных регионов для формирования научно-популярного туризма России. Рабочая группа с представителями научных, туристических сообществ региона и органов исполнительной власти вышла на всероссийский конкурс Ростуризма с проектом «Научно-популярный туризм в Новосибирской области». В октябре для региональных команд, заявивших участие, прошел обучающий акселератор, который помог сформировать более точный план развития туристических проектов и скорректировать региональные заявки. После предварительного отбора экспертным жюри к полуфиналу Конкурса были допущены 123 заявки из 62 регионов, в финал вышли 5 проектов в каждой номинации.

— Наука Новосибирской области — перспективная точка притяжения туристов. Здесь существует Сибирское отделение Российской академии наук, располагается всемирно известный научный центр Академгородок, а улица «Проспект Академика Лаврентьева» признана самой умной улицей в мире, так как на ней расположено 20 научных учреждений. Однако существует ряд проблем, связанных с ограниченностью доступа на музейно-выставочные площадки, которые и будут решаться с помощью проекта, —отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. —Комплексный подход позволит сформировать методологическую основу и даст результат в виде сформированного туристического продукта.

В финале участников ждет очный этап, который состоится 30-31 октября в Москве.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Маслянинском районе Новосибирской области планируют создать особую экономическую зону с туристским уклоном. 

Фото: pexels.com автор: Artem Podrez

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Рубрики : Туризм Наука Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Научный туризм


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