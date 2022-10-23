Новосибирский проект по научному туризму вышел в финал федерального конкурса

Новосибирская область вышла в финал Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий в номинации «Лучшая команда по разработке проекта тематического туризма». Конкурс проводился при поддержке Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона.

Новосибирская область была выбрана одним из пилотных регионов для формирования научно-популярного туризма России. Рабочая группа с представителями научных, туристических сообществ региона и органов исполнительной власти вышла на всероссийский конкурс Ростуризма с проектом «Научно-популярный туризм в Новосибирской области». В октябре для региональных команд, заявивших участие, прошел обучающий акселератор, который помог сформировать более точный план развития туристических проектов и скорректировать региональные заявки. После предварительного отбора экспертным жюри к полуфиналу Конкурса были допущены 123 заявки из 62 регионов, в финал вышли 5 проектов в каждой номинации.

— Наука Новосибирской области — перспективная точка притяжения туристов. Здесь существует Сибирское отделение Российской академии наук, располагается всемирно известный научный центр Академгородок, а улица «Проспект Академика Лаврентьева» признана самой умной улицей в мире, так как на ней расположено 20 научных учреждений. Однако существует ряд проблем, связанных с ограниченностью доступа на музейно-выставочные площадки, которые и будут решаться с помощью проекта, —отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. —Комплексный подход позволит сформировать методологическую основу и даст результат в виде сформированного туристического продукта.

В финале участников ждет очный этап, который состоится 30-31 октября в Москве.

Ранее редакция рассказывала, что в Маслянинском районе Новосибирской области планируют создать особую экономическую зону с туристским уклоном.