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Проект экопарка «Хомутина» реализован на 30-40%

  • 23/10/2022, 14:41
Автор:
отдых в Новосибирске
В 2023 году в парке запланировано проведение фестиваля российского масштаба.

— Подводя итоги 2022 года, можно сказать, что проект экопарка «Хомутина» в Маслянинском районе  реализован на 30-40%. Создан центр сплавов, летние домики, административная зона, зона приема туристов, агроусадьба с контактным зоопарком, проведено озеленение парковой зоны, подготовлена основа для создания пляжа, — рассказала Infopro54 директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

Новости туризма

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

В Минсельхозе Новосибирской области проходит экспертиза проекта спортивной зоны, создание которой запланировано в 2023 году. В будущем году на территории экопарка также планируется проведение молодежного всероссийского форума «Сибирь здесь». Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Ожидается, что на фестиваль приедут около 1,6 тысячи гостей из 10 регионов и 6 стран,

— В дальнейшем здесь будет работать детский лагерь с авторскими программами по концепции детского лагеря «Цивилизация» из Калуги. Также будут проводиться тематические смены на 200-400 человек, — рассказывает Елена Воротникова. — Кроме того, экспертизу проходят несколько проектов частных инвесторов. Если они будут поддержаны, то в следующем году у нас в экопарке появятся тарзанки, зиплайны, подвесные мосты и т.д.

Ранее создание экопарка «Хомутина» планировали полностью завершить к 2024 году. Однако Елена Воротникова не исключает, что сроки могут немного сдвинуться. На ход работ сначала повлиял ковид, а потом обострение внешнеполитической обстановки.

Напомним, работы по созданию в Маслянинском районе на берегу Берди туристического парка «Хомутина», который будет в себя включать глэмпинги, инфраструктуру для занятий спортом, проведения фестивалей и просто условий для работы на удаленке, стартовали в 2021 году. Министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал на пресс-конференции, что на создание парка в ценах 2021 года потребуется около 0,5 млрд рублей. По словам министра, парк рассчитан на 400 тысяч посещений в год.

На сегодняшний день в структуру экопарка входит конгресс-зона с фестивальной площадкой, территория спорта, территория активного отдыха (пешие маршруты, скандинавская ходьба, велотропы), а также агроблок (агроусадьба, плодово-ягодный сад, зона разведения рыбы, контактный зоопарк, лодочная станция). Территория парка занимает 14,8 га. Он находится в 184 км от Новосибирска. В 2022 году экопарк «Хомутина» посетили 1400 туристов.

 

Ранее редакция рассказывала о ситуации с развитием речного туризма в Новосибирске. 

Иллюстрация – скрин из презентации

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Рубрики : Бизнес Туризм Культура История

Регионы: Новосибирск

Теги : экопарк Хомутина туристические маршруты Новосибирск отдых в Новосибирске


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