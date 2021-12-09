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Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

  • 09/12/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
Спойлер: при плотной работе по подготовке документации есть шанс «заскочить» в последний вагон 2024 года.

На днях правительство Новосибирской области подпишет соглашение с ООО «Пятая концессионная компания» на строительство на территории Новосибирска шести образовательных учреждений. Об этом замминистра образования региона Юрий Савостьянов сообщил депутатам горсовета Новосибирска в рамках заседания постоянной комиссии по социальной политике, где представил проект соглашения.

Вышло постановление правительства о намерении подписать концессионное соглашение, сообщает Савостьянов. Надеюсь, в пятницу будет внеочередное заседание правительства, мы рассмотрим вопрос подписания концессионного соглашения, и либо в пятницу, либо в понедельник — дополнительное соглашение, потому что срок идет, меняется законодательство, требования, поэтому возникла необходимость допсоглашения. После этого у нас появится право заключать договоры генподряда и начинать строительство. Есть договоренность по всем генподрядчикам.

Напомним, что по проекту новые школы должны появится на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. В середине ноября проект был одобрен депутатами Заксобрания после работы над ошибками, проделанной профильными подразделениями областной исполнительной власти. Однако перед городскими депутатами пришлось «отвечать у доски» на ряд принципиальных вопросов.

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В 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей

Урок арифметики: без федералов дешевле?

Здания школ после строительства будут переданы в областную собственность, а затем в пользование концессионеру. Концессионер заключит договоры аренды помещений для организации учебного процесса. Арендатором будет муниципалитет. Область станет платить как концедент возмещение части капитальных затрат и часть средств на содержание здания. Коммунальные расходы и арендная плата, включающая налог на землю и на имущество, будут обязанностью муниципалитета.

Если у нас будет возможность рассчитаться заранее, значит, контракт будет закончен по мере погашения тех средств, которые концессионер вложил в строительство, говорит заместитель министра. В ближайшее время область получит 50% гранта из федерального бюджета (8,5 млрд) Остальные средства собственные средства концессионера и банковские. После этого 13 лет концедент оплачивает концессионеру.

В то же время, как подсчитала депутат Наталья Пинус (независимая), образовательные объекты, строящиеся вне концессии, обходятся бюджетам разных уровней значительно дешевле.

Мне хотелось бы посмотреть на арифметику этой истории, говорит депутат. На моем округе сейчас построена типовая школа, стоимость строительства, по моей информации — 1 млрд 50 млн рублей. Сейчас планируем такие четыре школы плюс две школы поменьше. Обычное сложение говорит о 6,3 млрд рублей плюс удорожание материалов, еще что-то. Сейчас говорим, что только из областного бюджета потребуется потратить 7,5 млрд, еще около 6 млрд из федерального и 1,3 млрд из муниципального, получаются 14,6 млрд. Как так произошло?

Как следует из пояснений замминистра, обозначенные в рамках концессии суммы одно из условий федерального софинансирования проекта.

Первые два года на период строительства из областного бюджета вкладываем чуть более 100 млн рублей на шесть школ, сообщает чиновник. Остальное время платим около 800 млн рублей в течение 13 лет. Да, сумма получается большая. Но там же еще содержание здания. На других условиях федерация не дает денег. Второе: с 2011 года к нам приходили различные концессионеры и предлагали строительство объектов, мы без поддержки федерального бюджета на это не шли. Здесь, учитывая, что федерация нас не бросает, а те проценты, которые фактически идут в удорожание, платятся в течение 13 лет, мы понимаем риски, понимаем, что это дорогой проект.

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Урок географии: перекос в сторону окраин

Комментируя концессию, депутаты, избранные от Центрального округа, обратили внимание на перекос в сторону окраин.

Две школы из шести расположены рядом друг с другом, говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»). Вы так безнадежно махнули рукой на центр, якобы там места нет. Не только в самом центре у вас, но и в Центральном округе. Если мы с вами будем вести себя так же вероломно, как ведут себя застройщики. У нас в центре можно сегодня, пока не поздно, найти место для концессионной школы. Мы вам эти места покажем, шанс еще есть прыгнуть в вагон уходящего поезда, в закрывающиеся двери. Если мы этого не сделаем, в центре школ не будет. Попытку сделать нужно.

По заявлению замминистра, необходима гарантия о «чистоте» таких участков, отсутствии на них какого-то обременения и коммуникаций.

Из шести участков только на одном ничего нет, сообщает Савостьянов в ответ. Из всех остальных нам приходилось «краешком» выходить на мэра, чтобы за счет города перенести эти коммуникации. Мы из двух зол выбрали меньшее где есть потребность и где есть свободные участки. А для объектов, которые мы планировали включить во вторую «волну», нам город уже не смог предоставить участков. Мы готовы строить, где скажете.

В то же время несколько участков, чистых от обременений и коммуникаций, по словам депутата Игоря Украинцева (независимый), имеются на территории Заельцовского района и теоретически могли бы принять на себя новые школы.

Если в центре еще надо поискать, то в Заельцовском районе есть два участка с нехваткой школ, но готовых под школы, сообщает депутат. Почему они не попали непонятно. Это к вопросу прозрачности решений. Во вторую «волну» они то рассматриваются, то не рассматриваются. Школы на Южно-Чемском здорово для Южно-Чемского, и из 50 депутатов один доволен, а надо удовлетворить всех.

Как сообщает замминистра, теоретически у таких участков есть шанс подпасть под школьное строительство, однако не ранее 2024 года и при условии плотной работы мэрии по подготовке необходимой документации в ближайшие до конца года недели.

Двойка вице-мэру за прогул

Готовится ли муниципальной исполнительной властью соответствующая документация и, если да, то на какой стадии сейчас идет подготовка, спросить оказалось не у кого. Представители профильного департамента, возглавляемого вице-мэром Алексеем Кондратьевым, на заседание комиссии не явились, несмотря на приглашение. Это стало поводом для санкций в отношении чиновника со стороны депутатов.

Прошу протокольно пометить и докладную записку от комиссии сделать на имя мэра, что нас проигнорировал департамент строительства и архитектуры, заявил председатель социальной комиссии Игорь Титаренко («Единая Россия»). Просто проигнорировали. Никто не пришел, а вопрос серьезный. Это основной вопрос предоставление участков по данной тематике. Мы даже не можем ни у кого спросить.

Справедливости ради стоит отметить отсутствие на комиссии еще одного профильного вице-мэра Валерия Шварцкоппа, в чьей «епархии» находится городской департамент образования. Но отсутствие вице-мэра нивелировалось участием в заседании сотрудников департамента.

По информации правительства Новосибирской области, по соглашению, которое предстоит подписать региону, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального бюджета). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство концессия инвестиции


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