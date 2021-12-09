Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

На днях правительство Новосибирской области подпишет соглашение с ООО «Пятая концессионная компания» на строительство на территории Новосибирска шести образовательных учреждений. Об этом замминистра образования региона Юрий Савостьянов сообщил депутатам горсовета Новосибирска в рамках заседания постоянной комиссии по социальной политике, где представил проект соглашения.

— Вышло постановление правительства о намерении подписать концессионное соглашение, — сообщает Савостьянов. — Надеюсь, в пятницу будет внеочередное заседание правительства, мы рассмотрим вопрос подписания концессионного соглашения, и либо в пятницу, либо в понедельник — дополнительное соглашение, потому что срок идет, меняется законодательство, требования, поэтому возникла необходимость допсоглашения. После этого у нас появится право заключать договоры генподряда и начинать строительство. Есть договоренность по всем генподрядчикам.

Напомним, что по проекту новые школы должны появится на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. В середине ноября проект был одобрен депутатами Заксобрания после работы над ошибками, проделанной профильными подразделениями областной исполнительной власти. Однако перед городскими депутатами пришлось «отвечать у доски» на ряд принципиальных вопросов.

Здания школ после строительства будут переданы в областную собственность, а затем в пользование концессионеру. Концессионер заключит договоры аренды помещений для организации учебного процесса. Арендатором будет муниципалитет. Область станет платить как концедент возмещение части капитальных затрат и часть средств на содержание здания. Коммунальные расходы и арендная плата, включающая налог на землю и на имущество, будут обязанностью муниципалитета.

— Если у нас будет возможность рассчитаться заранее, значит, контракт будет закончен по мере погашения тех средств, которые концессионер вложил в строительство, — говорит заместитель министра. — В ближайшее время область получит 50% гранта из федерального бюджета (8,5 млрд) Остальные средства — собственные средства концессионера и банковские. После этого 13 лет концедент оплачивает концессионеру.

В то же время, как подсчитала депутат Наталья Пинус (независимая), образовательные объекты, строящиеся вне концессии, обходятся бюджетам разных уровней значительно дешевле.

— Мне хотелось бы посмотреть на арифметику этой истории, — говорит депутат. — На моем округе сейчас построена типовая школа, стоимость строительства, по моей информации — 1 млрд 50 млн рублей. Сейчас планируем такие четыре школы плюс две школы поменьше. Обычное сложение говорит о 6,3 млрд рублей плюс удорожание материалов, еще что-то. Сейчас говорим, что только из областного бюджета потребуется потратить 7,5 млрд, еще около 6 млрд — из федерального и 1,3 млрд — из муниципального, получаются 14,6 млрд. Как так произошло?

Как следует из пояснений замминистра, обозначенные в рамках концессии суммы — одно из условий федерального софинансирования проекта.

— Первые два года на период строительства из областного бюджета вкладываем чуть более 100 млн рублей на шесть школ, — сообщает чиновник. — Остальное время платим около 800 млн рублей в течение 13 лет. Да, сумма получается большая. Но там же еще содержание здания. На других условиях федерация не дает денег. Второе: с 2011 года к нам приходили различные концессионеры и предлагали строительство объектов, мы без поддержки федерального бюджета на это не шли. Здесь, учитывая, что федерация нас не бросает, а те проценты, которые фактически идут в удорожание, платятся в течение 13 лет, мы понимаем риски, понимаем, что это дорогой проект.

Комментируя концессию, депутаты, избранные от Центрального округа, обратили внимание на перекос в сторону окраин.

— Две школы из шести расположены рядом друг с другом, — говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»). — Вы так безнадежно махнули рукой на центр, якобы там места нет. Не только в самом центре у вас, но и в Центральном округе. Если мы с вами будем вести себя так же вероломно, как ведут себя застройщики. У нас в центре можно сегодня, пока не поздно, найти место для концессионной школы. Мы вам эти места покажем, шанс еще есть прыгнуть в вагон уходящего поезда, в закрывающиеся двери. Если мы этого не сделаем, в центре школ не будет. Попытку сделать нужно.

По заявлению замминистра, необходима гарантия о «чистоте» таких участков, отсутствии на них какого-то обременения и коммуникаций.

— Из шести участков только на одном ничего нет, — сообщает Савостьянов в ответ. — Из всех остальных нам приходилось «краешком» выходить на мэра, чтобы за счет города перенести эти коммуникации. Мы из двух зол выбрали меньшее — где есть потребность и где есть свободные участки. А для объектов, которые мы планировали включить во вторую «волну», нам город уже не смог предоставить участков. Мы готовы строить, где скажете.

В то же время несколько участков, чистых от обременений и коммуникаций, по словам депутата Игоря Украинцева (независимый), имеются на территории Заельцовского района и теоретически могли бы принять на себя новые школы.

— Если в центре еще надо поискать, то в Заельцовском районе есть два участка с нехваткой школ, но готовых под школы, — сообщает депутат. — Почему они не попали — непонятно. Это к вопросу прозрачности решений. Во вторую «волну» они то рассматриваются, то не рассматриваются. Школы на Южно-Чемском — здорово для Южно-Чемского, и из 50 депутатов один доволен, а надо удовлетворить всех.

Как сообщает замминистра, теоретически у таких участков есть шанс подпасть под школьное строительство, однако не ранее 2024 года и при условии плотной работы мэрии по подготовке необходимой документации в ближайшие до конца года недели.

Двойка вице-мэру за прогул

Готовится ли муниципальной исполнительной властью соответствующая документация и, если да, то на какой стадии сейчас идет подготовка, спросить оказалось не у кого. Представители профильного департамента, возглавляемого вице-мэром Алексеем Кондратьевым, на заседание комиссии не явились, несмотря на приглашение. Это стало поводом для санкций в отношении чиновника со стороны депутатов.

— Прошу протокольно пометить и докладную записку от комиссии сделать на имя мэра, что нас проигнорировал департамент строительства и архитектуры, — заявил председатель социальной комиссии Игорь Титаренко («Единая Россия»). — Просто проигнорировали. Никто не пришел, а вопрос серьезный. Это основной вопрос — предоставление участков по данной тематике. Мы даже не можем ни у кого спросить.

Справедливости ради стоит отметить отсутствие на комиссии еще одного профильного вице-мэра — Валерия Шварцкоппа, в чьей «епархии» находится городской департамент образования. Но отсутствие вице-мэра нивелировалось участием в заседании сотрудников департамента.

По информации правительства Новосибирской области, по соглашению, которое предстоит подписать региону, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального бюджета). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).