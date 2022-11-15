Самый жесткий кадровый голод в Новосибирске наблюдается в трех сферах

По данным hh.ru, по итогам октября в Новосибирской области зафиксирован умеренный уровень конкуренции за работу в пользу соискателей: на одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме (комфортным для рынка труда соотношением считается 5-6 резюме на вакансию). В целом по стране индекс конкуренции в октябре достиг нижней границы нормы — 5 резюме на вакансию, и это свидетельствует о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке труда в России. В Сибирском федеральном округе показатели ниже среднероссийских — 3,9 резюме на вакансию, что говорит о том, что здесь сохраняется дефицит кадров.

— В семи из двадцати восьми профессиональных сфер в Новосибирской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата. Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию в октябре), «рабочий персонал» и «медицина, фармацевтика» (по 0,8 резюме на вакансию), «строительство, недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» (по 0,9), — говорится в сообщении пресс-службы hh.ru.

Напомним, в Новосибирске наращивает добычу антрацита АО «Разрез Колыванский» (Ранее «Сибантрацит». — Ред.). В 2023 году инвестор планирует выйти на месторождение «Разрез Богатырь» . Кроме того, начались работы по разработке месторождения в Тогучинском районе.

О дефиците кадров на предприятиях представители промышленности говорят уже не первый год. В 2022 году резко вырос спрос на сотрудников у предприятий оборонки.

Новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта (по 1,6 резюме на вакансию), специалистов по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудников продаж (1,9), водителей и логистов (2), специалистов из направления медиа и развлечений (2,1), сотрудников ресторанно-гостиничного направления (2,5), кадров из сферы безопасности (2,6), госслужащих (2,7), руководителей и управленцев, а также специалистов по закупкам (по 2,9), ИТ-специалистов и маркетологов (по 3,1).

Профицит кадров по итогам октября зафиксирован только в двух направлениях: «начинающие специалисты и студенты» (9 резюме на вакансию) и «юристы» (7,1).

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