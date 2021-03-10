Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

Авитаминоз, короткий световой день — все это ослабляет иммунную систему человека, отмечают эксперты. По словам главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, причиной нового роста числа инфицированных может стать отсутствие полноценной иммунной прослойки у населения. В результате, к середине марта возможен новый рост заболеваемости коронавирусом, а к маю будет снижение. Об этом сообщил РБК.

— В середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости COVID-19. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в лёгкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад, — не исключает врач-инфекционист.

Многие люди, перенесшие COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.

— Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции из-за определённой влажности и температуры. И после зимы у людей стандартно снижение иммунитета, — добавил Тимаков, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.

Ранее новосибирские медики заявляли, что в пик коронавируса в Новосибирске число погибших может вырасти до 3700 человек. На 10 марта в регионе зарегистрировано 1510 умерших.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия может завершиться в начале 2022 года. Отмечается, что к этому сроку инфекция не исчезнет полностью, однако необходимости в ограничениях уже не будет.