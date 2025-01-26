Жена ученого Олега Кабова из Новосибирска направила обращение к директору ФСБ

Жена новосибирского ученого-физика Олега Кабова обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку действий новосибирских следователей. Письмо Елены Быковской опубликовал в своем телеграм-канале новосибирский адвокат Геннадий Шишебаров.

— Я прошу Вас провести служебную проверку в отношении Ваших новосибирских подчиненных, в результате действий которых мой муж оказался на скамье подсудимых, в результате действий которых страдает российская наука, поскольку оснований для такой проверки более, чем достаточно, — говорится в открытом письме.

Елена Быковская подчеркнула, что обращается к Александру Бортникову не только в защиту своего мужа, но и в защиту российской науки.

21 января 2025 года в Советском районном суде начались прения сторон. Органы предварительного следствия обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при проведении работ в рамках реализации федеральной программы в области научных исследований завлабораторией в институте Федерального государственного бюджетного учреждения науки СО РАН в Советском районе г. Новосибирска (ФГБУН СО РАН) и ответственный исполнитель при проведении работ в рамках научного проекта Олег Кабов сфальсифицировал отчеты.

Государственный обвинитель запросил назначить профессору наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере его зарплаты за три года с лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством научными проектами на срок три года.

Следующее заседание по делу назначено на 28 января. В прениях с речами выступит сторона защиты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске экс-председателя СО РАН Александра Асеева приговорили к 4 годам условно за мошенничество в особо крупном размере, а после лишили звания почетного жителя города.