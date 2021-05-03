Новый автосервис «Белый Сервис» в Новосибирске!

Наша команда состоит исключительно из профессионалов, которые отвечают за безупречный результат и гарантируют успешное решение любой поставленной задачи. При этом сотрудники компании регулярно повышают квалификацию и усовершенствуют свои знания в рамках программ ведущих производителей авто.
Компания «Белый Сервис» — федеральная сеть фирменных автосервисов. Качество наших услуг подтверждено не только соответствующими сертификатами и документами, но и огромным количеством постоянных клиентов, которое постоянно растет.
Основные цели компании – поддерживать статус лидера на рынке автоуслуг и создать новую культуру обслуживания. Каждому клиенту мы можем предложить квалифицированную помощь в следующих вопросах:
Наши СТО оборудованы в соответствии с современными стандартами. Для работы с транспортом у нас предусмотрено наличие автоподъемников, диагностической аппаратуры, стендов для установки развала-схождения колес. При этом каждый этап работ контролируется старшим автослесарем, что позволяет нам обеспечивать достойный уровень обслуживания и гарантировать наивысший результат.
Основное направление нашего автосервиса – ремонт и обслуживание легкового и коммерческого транспорта. От того, насколько грамотно будут выполнены эти работы, зависит безопасность водителей и пассажиров.
Что касается ремонта, то комплекс по устранению неисправностей состоит из следующих этапов:
Если требуется, мастера отремонтируют трансмиссию, дополнительно обновят масло, заменят фильтры, тормозные колодки или диски. Повышенным спросом пользуется услуга «Помощь на дорогах от ТО до ТО». Данная программа включает в себя консультацию механика, юридическую поддержку, техпомощь, эвакуацию транспорта при поломке или ДТП.
Наш автотехцентр использует проверенные технологии работы и европейские стандарты обслуживания. Это совершенно новый подход для отечественного рынка. Отличительной особенностью сети СТО «Белый Сервис» является фиксированная стоимость услуг, которая уже включает расходные материалы и работу специалистов.
Доверяя нам техническое обслуживание автомобиля, можно получить следующие преимущества:
Получить дополнительную информацию относительно постгарантийного техобслуживания автомобиля можно в телефонном режиме. Для этого оставьте на сайте запрос на обратный звонок или свяжитесь с нашим консультантом по указанному номеру. Сотрудник компании сориентирует по ценам и ответит на любые ваши вопросы. Обращайтесь, и мы непременно продемонстрируем вам высший уровень сервиса.
Адрес автосервиса: Новосибирск, Красный проспект 220, к.2
Телефон: +7 (383) 318-14-08
Наш сайт: https://novosibirsk.beliyservice.ru/
Фото с сайта СТО «Белый сервис»
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