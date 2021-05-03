Новый автосервис «Белый Сервис» в Новосибирске!



Наша команда состоит исключительно из профессионалов, которые отвечают за безупречный результат и гарантируют успешное решение любой поставленной задачи. При этом сотрудники компании регулярно повышают квалификацию и усовершенствуют свои знания в рамках программ ведущих производителей авто.

Что мы предлагаем

Компания «Белый Сервис» — федеральная сеть фирменных автосервисов. Качество наших услуг подтверждено не только соответствующими сертификатами и документами, но и огромным количеством постоянных клиентов, которое постоянно растет.

Основные цели компании – поддерживать статус лидера на рынке автоуслуг и создать новую культуру обслуживания. Каждому клиенту мы можем предложить квалифицированную помощь в следующих вопросах:

замена моторного и трансмиссионного масла;

диагностика ДВС;

восстановление ходовой части;

ремонт трансмиссии;

проверка электрооборудования;

заправка и ремонт кондиционера;

послегарантийное обслуживание авто;

диагностика системы зажигания.

Наши СТО оборудованы в соответствии с современными стандартами. Для работы с транспортом у нас предусмотрено наличие автоподъемников, диагностической аппаратуры, стендов для установки развала-схождения колес. При этом каждый этап работ контролируется старшим автослесарем, что позволяет нам обеспечивать достойный уровень обслуживания и гарантировать наивысший результат.

Особенности ремонта

Основное направление нашего автосервиса – ремонт и обслуживание легкового и коммерческого транспорта. От того, насколько грамотно будут выполнены эти работы, зависит безопасность водителей и пассажиров.

Что касается ремонта, то комплекс по устранению неисправностей состоит из следующих этапов:

Оформление заявки. Приемщик фиксирует замечания владельца автомобиля, заполняет карточку заказа и отправляет технику в специальный бокс.

Первичная диагностика. Выполняется автослесарем перед началом работ. В процессе данной проверки определяются возможные причины поломки, разрабатывается план ремонта.

Компьютерная диагностика. К машине подключается высокоточное электронное оборудование, с помощью которого осуществляется считывание ошибок.

Ремонтные работы. Мастера разбирают неисправные механизмы или узлы, демонтируют проблемные агрегаты, при необходимости выполняют дефектовку. В процессе ликвидации поломок используются исключительно сертифицированные запчасти.

Тестирование. На последнем этапе происходит проверка соответствия выполненной работы.

Если требуется, мастера отремонтируют трансмиссию, дополнительно обновят масло, заменят фильтры, тормозные колодки или диски. Повышенным спросом пользуется услуга «Помощь на дорогах от ТО до ТО». Данная программа включает в себя консультацию механика, юридическую поддержку, техпомощь, эвакуацию транспорта при поломке или ДТП.

Почему стоит обратиться именно к нам

Наш автотехцентр использует проверенные технологии работы и европейские стандарты обслуживания. Это совершенно новый подход для отечественного рынка. Отличительной особенностью сети СТО «Белый Сервис» является фиксированная стоимость услуг, которая уже включает расходные материалы и работу специалистов.

Доверяя нам техническое обслуживание автомобиля, можно получить следующие преимущества:

отсутствие очередей;

высокая скорость выполнения работ;

применение сертифицированных запчастей;

бонусы и скидки при повторном обращении;

гарантия на все виды услуг;

контроль качества работ;

уютная комната ожидания.

Получить дополнительную информацию относительно постгарантийного техобслуживания автомобиля можно в телефонном режиме. Для этого оставьте на сайте запрос на обратный звонок или свяжитесь с нашим консультантом по указанному номеру. Сотрудник компании сориентирует по ценам и ответит на любые ваши вопросы. Обращайтесь, и мы непременно продемонстрируем вам высший уровень сервиса.

Адрес автосервиса: Новосибирск, Красный проспект 220, к.2

Телефон: +7 (383) 318-14-08

Наш сайт: https://novosibirsk.beliyservice.ru/