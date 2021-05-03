Мастера и салоны красоты Новосибирска в одном месте — на бьюти-сервисе Barb.ru

Но как найти наилучшего исполнителя, если нет предшествующего опыта? Теперь такая возможность есть и у жителей Новосибирска: портал barb.ru – это место встречи мастера и клиента.

Что такое Barb.ru?

Это сервис, который упрощает поиск специалиста, салона красоты, косметологического центра, массажного салона или парикмахерской в выбранном районе. Сегодня нет необходимости спрашивать совета у знакомых, друзей – данный портал содержит достоверную информацию об актуальных предложениях салонов, здесь же указаны контактные данные мастера и стоимость услуг бьюти-центра.

В чём преимущества сервиса

Основным достоинством этого сервиса является то, что он предоставляет возможность быстрого поиска нужного специалиста. Каталог постоянно обновляется, появляются новые мастера и услуги, а подыскать подходящее предложение можно не выходя из дома.

Все предложения сгруппированы, нет дублирующих записей, поэтому пользователю удобно пользоваться сайтом. Здесь можно не только найти исполнителя, но и сравнить цены на услуги, подыскать салон, находящийся ближе к месту проживания.

Потенциальный клиент имеет возможность оценить квалификацию мастера, ведь на портале представлены фото с примерами работ. А также просмотреть отзывы об услугах косметологических центров, барбершопов и салонов татуажа.

Портал, на котором собраны услуги предприятий индустрии красоты, выступает не только в роли посредника, но и помогает мастерам повысить свой профессиональный уровень. Стать участником профессионального семинара или престижного мастер-класса очень легко, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте и подать заявку.

Для того чтобы опубликовать собственное предложение в сфере косметологических услуг, не нужно платить. Представителю бьюти-организации нужно просто заполнить анкету. Рекламируйте бесплатно свои услуги посредством этого сервиса.

На какие услуги можно записаться через сервис

Онлайн платформа охватывает предложения более 7500 мастеров и более 4500 салонов. Все услуги подразделены на следующие группы.

Пластическая хирургия

Включает следующие услуги:

блефаропластика;

липосакция;

абдоминопластика;

ринопластика;

коррекция формы груди.

Уход за волосами

Это:

окрашивание;

стрижка;

укладка;

выпрямление;

завивка;

наращивание;

восстановление.

Уход за лицом:

Включает:

массаж;

чистку (косметическую или глубокую);

механический и химический пилинг;

косметические маски;

ультразвуковую чистку.

Визаж

Это макияж для:

невесты;

деловых встреч;

вечернего выхода в свет;

выпускниц;

фотосессий.

Ногтевой сервис

Включает следующие услуги:

маникюр;

педикюр;

наращивание;

подология (уход за стопами, профилактика натоптышей, трещин, бородавок, мозолей);

покрытие гель-лаком.

Уход за телом

Это:

обертывание;

эстетический, стимулирующий, аппаратный, дренажный, СПА-массаж;

пилинг;

коррекция фигуры.

Архитектура бровей, лэшмейкинг

Включает:

наращивание и завивка ресниц;

окрашивание бровей и ресниц;

ламинирование;

моделирование бровей.

Омоложение

Это:

мезотерапия;

биоревитализация;

контурная пластика;

аппаратное омоложение;

лазерная шлифовка лица.

На сайте существует масса предложений по перманентному макияжу, пирсингу, татуажу, эпиляции. Кроме этого, свои услуги предлагают психологи, диетологи, стилисты-имиджмейкеры.

Здесь же можно отыскать услуги фотографов для желающих организовать свадебную, семейную или тематическую фотосессию.

Как выбрать и записаться к мастеру или в салон в Новосибирске через сервис

Перед тем как записаться на прием, желательно обратить свое внимание на следующие аспекты:

Насколько профессионален мастер, есть ли у него соответствующая квалификация? Компетентным преимуществом обладают мастера, которые работают в данной сфере более 10 лет. Какие расходные материалы и аппараты использует специалист? Желательно использование качественных препаратов известного бренда. Какова стоимость услуг, предлагаются ли скидки, бонусы постоянным клиентам? Как долго длится процедура? Есть ли дополнительные удобства, например: частная парковка, наличие детской игровой комнаты, если это актуально.

Записаться на процедуру не составляет труда, нужно всего лишь выбрать специалиста и позвонить ему или написать сообщение через сайт.

Почему стоит выбрать barb.ru

Выбор платформы очевиден: на ней представлен широчайший ассортимент услуг, подобрать подходящую процедуру очень просто, а записаться на прием к мастеру можно в несколько кликов.