Рекламодателям

Мастера и салоны красоты Новосибирска в одном месте — на бьюти-сервисе Barb.ru

  • 03/05/2021, 09:37
Доброжелательное отношение мастера к посетителю заставляет его неоднократно возвращаться за заветной косметологической услугой в салон. Всем известно, что помимо удовлетворения эстетических потребностей, клиент приходит к своему мастеру расслабиться, отдохнуть, отвлечься от повседневных проблем.

Но как найти наилучшего исполнителя, если нет предшествующего опыта? Теперь такая возможность есть и у жителей Новосибирска: портал barb.ru – это место встречи мастера и клиента.

Что такое Barb.ru?

Это сервис, который упрощает поиск специалиста, салона красоты, косметологического центра, массажного салона или парикмахерской в выбранном районе. Сегодня нет необходимости спрашивать совета у знакомых, друзей – данный портал содержит достоверную информацию об актуальных предложениях салонов, здесь же указаны контактные данные мастера и стоимость услуг бьюти-центра.

В чём преимущества сервиса

Основным достоинством этого сервиса является то, что он предоставляет возможность быстрого поиска нужного специалиста. Каталог постоянно обновляется, появляются новые мастера и услуги, а подыскать подходящее предложение можно не выходя из дома.

Все предложения сгруппированы, нет дублирующих записей, поэтому пользователю удобно пользоваться сайтом. Здесь можно не только найти исполнителя, но и сравнить цены на услуги, подыскать салон, находящийся ближе к месту проживания.

Потенциальный клиент имеет возможность оценить квалификацию мастера, ведь на портале представлены фото с примерами работ. А также просмотреть отзывы об услугах косметологических центров, барбершопов и салонов татуажа.

Портал, на котором собраны услуги предприятий индустрии красоты, выступает не только в роли посредника, но и помогает мастерам повысить свой профессиональный уровень. Стать участником профессионального семинара или престижного мастер-класса очень легко, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте и подать заявку.

Для того чтобы опубликовать собственное предложение в сфере косметологических услуг, не нужно платить. Представителю бьюти-организации нужно просто заполнить анкету. Рекламируйте бесплатно свои услуги посредством этого сервиса.

На какие услуги можно записаться через сервис

Онлайн платформа охватывает предложения более 7500 мастеров и более 4500 салонов. Все услуги подразделены на следующие группы.

Пластическая хирургия

Включает следующие услуги:

  • блефаропластика;
  • липосакция;
  • абдоминопластика;
  • ринопластика;
  • коррекция формы груди.

Уход за волосами

Это:

  • окрашивание;
  • стрижка;
  • укладка;
  • выпрямление;
  • завивка;
  • наращивание;
  • восстановление.

Уход за лицом:

Включает:

  • массаж;
  • чистку (косметическую или глубокую);
  • механический и химический пилинг;
  • косметические маски;
  • ультразвуковую чистку.

Визаж

Это макияж для:

  • невесты;
  • деловых встреч;
  • вечернего выхода в свет;
  • выпускниц;
  • фотосессий.

Ногтевой сервис

Включает следующие услуги:

  • маникюр;
  • педикюр;
  • наращивание;
  • подология (уход за стопами, профилактика натоптышей, трещин, бородавок, мозолей);
  • покрытие гель-лаком.

Уход за телом

Это:

  • обертывание;
  • эстетический, стимулирующий, аппаратный, дренажный, СПА-массаж;
  • пилинг;
  • коррекция фигуры.

Архитектура бровей, лэшмейкинг

Включает:

  • наращивание и завивка ресниц;
  • окрашивание бровей и ресниц;
  • ламинирование;
  • моделирование бровей.

Омоложение

Это:

  • мезотерапия;
  • биоревитализация;
  • контурная пластика;
  • аппаратное омоложение;
  • лазерная шлифовка лица.

На сайте существует масса предложений по перманентному макияжу, пирсингу, татуажу, эпиляции. Кроме этого, свои услуги предлагают психологи, диетологи, стилисты-имиджмейкеры.

Здесь же можно отыскать услуги фотографов для желающих организовать свадебную, семейную или тематическую фотосессию.

Как выбрать и записаться к мастеру или в салон в Новосибирске через сервис

Перед тем как записаться на прием, желательно обратить свое внимание на следующие аспекты:

  1. Насколько профессионален мастер, есть ли у него соответствующая квалификация? Компетентным преимуществом обладают мастера, которые работают в данной сфере более 10 лет.
  2. Какие расходные материалы и аппараты использует специалист? Желательно использование качественных препаратов известного бренда.
  3. Какова стоимость услуг, предлагаются ли скидки, бонусы постоянным клиентам?
  4. Как долго длится процедура?
  5. Есть ли дополнительные удобства, например: частная парковка, наличие детской игровой комнаты, если это актуально.

Записаться на процедуру не составляет труда, нужно всего лишь выбрать специалиста и позвонить ему или написать сообщение через сайт.

Почему стоит выбрать barb.ru

Выбор платформы очевиден: на ней представлен широчайший ассортимент услуг, подобрать подходящую процедуру очень просто, а записаться на прием к мастеру можно в несколько кликов.

Изображение — скриншот сайта barb.ru

640

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : салоны красоты


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

«Вскоре возможность пообщаться с живым рекрутером будет привилегией»

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Прокуроры поменялись местами

30/04/2021, 19:06

В Новосибирске пройдут испытания теплосетей: график 2021 года

30/04/2021, 14:40

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

30/04/2021, 13:13

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

30/04/2021, 12:42

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

30/04/2021, 12:20

Оборудование для СКИФа произведет ИЯФ СО РАН

30/04/2021, 11:10

Умер экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

30/04/2021, 10:28

Новости компаний

Банк Акцепт: ставки по вкладам стали еще выше!

30/04/2021, 17:21

Жители Новосибирской области в 1,5 раза увеличили траты на садовый инвентарь к майским праздникам

30/04/2021, 17:15

В Барнауле, Красноярске и Томске пройдут бесплатные семинары для экспортеров в КНР

30/04/2021, 15:21

24 мая в Новосибирске пройдёт III Сибирский медиафорум

30/04/2021, 14:09

«Ростелеком» провел в Новосибирске обучающее мероприятие по информационной безопасности

30/04/2021, 14:03

Экономика

Какие законы вступят в силу в мае

Какие законы вступят в силу в мае

Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов

Жилье теперь могут изъять за долги

Бюджет Новосибирской области в первом квартале исполнен с профицитом

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Политика

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Горсовет Новосибирска — государство в государстве

«Партия пенсионеров» пиарится на пожаре в городе Татарске?

Ситуация с «Тяжстанкогидропресс» дошла до Госдумы

Недвижимость

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

Количество объявлений о продаже новых квартир в Новосибирске выросло в 1,7 раза

Технологии

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

Телекоммуникации

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Лагеря ждут новосибирских школьников

Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Общество

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Какие законы вступят в силу в мае

ЕГЭ по информатике в этом году впервые пройдет на компьютерах

Жилье теперь могут изъять за долги

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска