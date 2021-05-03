Мастера и салоны красоты Новосибирска в одном месте — на бьюти-сервисе Barb.ru

Но как найти наилучшего исполнителя, если нет предшествующего опыта? Теперь такая возможность есть и у жителей Новосибирска: портал barb.ru – это место встречи мастера и клиента.
Это сервис, который упрощает поиск специалиста, салона красоты, косметологического центра, массажного салона или парикмахерской в выбранном районе. Сегодня нет необходимости спрашивать совета у знакомых, друзей – данный портал содержит достоверную информацию об актуальных предложениях салонов, здесь же указаны контактные данные мастера и стоимость услуг бьюти-центра.
Основным достоинством этого сервиса является то, что он предоставляет возможность быстрого поиска нужного специалиста. Каталог постоянно обновляется, появляются новые мастера и услуги, а подыскать подходящее предложение можно не выходя из дома.
Все предложения сгруппированы, нет дублирующих записей, поэтому пользователю удобно пользоваться сайтом. Здесь можно не только найти исполнителя, но и сравнить цены на услуги, подыскать салон, находящийся ближе к месту проживания.
Потенциальный клиент имеет возможность оценить квалификацию мастера, ведь на портале представлены фото с примерами работ. А также просмотреть отзывы об услугах косметологических центров, барбершопов и салонов татуажа.
Портал, на котором собраны услуги предприятий индустрии красоты, выступает не только в роли посредника, но и помогает мастерам повысить свой профессиональный уровень. Стать участником профессионального семинара или престижного мастер-класса очень легко, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте и подать заявку.
Для того чтобы опубликовать собственное предложение в сфере косметологических услуг, не нужно платить. Представителю бьюти-организации нужно просто заполнить анкету. Рекламируйте бесплатно свои услуги посредством этого сервиса.
Онлайн платформа охватывает предложения более 7500 мастеров и более 4500 салонов. Все услуги подразделены на следующие группы.
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На сайте существует масса предложений по перманентному макияжу, пирсингу, татуажу, эпиляции. Кроме этого, свои услуги предлагают психологи, диетологи, стилисты-имиджмейкеры.
Здесь же можно отыскать услуги фотографов для желающих организовать свадебную, семейную или тематическую фотосессию.
Перед тем как записаться на прием, желательно обратить свое внимание на следующие аспекты:
Записаться на процедуру не составляет труда, нужно всего лишь выбрать специалиста и позвонить ему или написать сообщение через сайт.
Выбор платформы очевиден: на ней представлен широчайший ассортимент услуг, подобрать подходящую процедуру очень просто, а записаться на прием к мастеру можно в несколько кликов.
Изображение — скриншот сайта barb.ru
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