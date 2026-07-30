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Авто

Китайские авто уверенно захватывают сервисные центры России

Автор: Артем Рязанов

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Основная нагрузка приходится на относительно новые машины

Китайские автомобили впервые вошли в пятёрку лидеров по числу визитов на автосервисы в России, опередив Францию и уступив лишь машинам из Японии, Кореи, Германии и США. Об этом свидетельствуют данные исследования международной сети автосервисов FIT SERVICE за 2026 год.

За первые шесть месяцев 2026 года на СТО сети зафиксировано 38 242 визита китайских машин — это на 51 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (25 302 визита). Доля таких автомобилей в общем потоке машинозаездов выросла с 6 % в 2025 году до 8 % в 2026‑м. При этом средний чек по обслуживанию китайских авто составил 9 787 рублей, увеличившись лишь на 5 % год к году.

Основная нагрузка приходится на относительно новые автомобили: 57 % визитов в 2026 году обеспечили машины возрастом до 3 лет. На втором месте — авто 4–5 лет (18 %), на третьем — 6–9 лет (11,2 %). Заметно снизилась доля автомобилей 10–14 лет: с 18 % в 2025 году до 10 % в текущем.

Среди марок по числу заездов лидируют CHERY (23,1 %), Haval (18,5 %) и GEELY (16,8 %), далее следуют Changan (7 %) и LIFAN (5,1 %). В топ‑10 также вошли EXEED, GREAT WALL, OMODA, JAC и Jetour.

В числе самых частых гостей СТО — конкретные модели: Haval Jolion, CHERY Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, а также GEELY Coolray, Atlas и Monjaro.

По словам Дмитрия Самойлова, директора направления по сопровождению партнёров FIT SERVICE, рост доли китайских авто с 6 % до 8 % подтверждает: этот сегмент перестал быть нишевым и стал значимой частью клиентского потока. Небольшое увеличение среднего чека (всего на 5 %) говорит о том, что владельцы чаще обращаются за плановым обслуживанием и диагностикой, а не за дорогостоящим ремонтом.

Эксперт также подчёркивает: структура сервисного потока логично отражает динамику продаж прошлых лет. Поэтому автосервисам важно заблаговременно адаптироваться к растущему спросу — обучать специалистов, расширять складские запасы расходников и углублять работу с технической документацией по китайским моделям наравне с японскими, корейскими и европейскими авто.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт заявил о застое на рынке легковых авто.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Россия

Теги : средний чек рынок авто китайские автомобили Автосервис

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