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О ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере журналисты расскажут в номинации «Цифровая Сибирь» от ПАО «Ростелеком»

  • 01/07/2021, 12:46
Президентом России определены национальные цели развития государства до 2030 года, в числе которых цифровая трансформация и комфортная, безопасная среда для жизни.

Новости Сибири«По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. Отечественные компании предлагают надёжные программные решения, которые конкурентоспособны и внутри страны, и на глобальном рынке», – сказал глава государства.

ПАО «Ростелеком», крупнейший цифровой провайдер страны, на протяжении многих лет выступает генеральным партнером конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Оператор участвует в разработке и исполнении масштабных федеральных проектов, таких как «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая экономика», внедряет инновационные решения в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, дорожного движения.

Во многом благодаря современным решениям компании стал возможен массовый переход на удаленный формат работы и учёбы в наиболее сложный период пандемии короновируса.

«С каждым годом рассказывать о цифровых технологиях становится все сложнее: иногда кажется, что искусственный интеллект шагнул так далеко, что без специального образования понять принцип работы умных устройств невозможно. Но уровень профессионализма сибирских журналистов растет вместе с сервисами, благодаря чему получается рассказать просто о сложном и показать важность тех цифровых преобразований, которые воплощает в жизнь как «Ростелеком», так и другие телекоммуникационные компании», – отметил вице-президент–директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Работы журналистов о важности цифровизации и ускорении процессов, направленных на повсеместное внедрение цифровых технологий, принимаются в номинации «Ростелекома» – «Цифровая Сибирь».

Победа присуждается за видеосюжеты/публикации о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири; о ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением.

Также допускаются материалы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных в условиях ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов.

Во время ежегодного пресс-тура победители XV конкурса «Сибирь.ПРО» узнали, как «Ростелеком» развивает связь в Республике Алтай, о практической реализации федеральным провайдером нацпроектов и собственных цифровых решений в регионах присутствия. Журналистам рассказали о значимых для экономики субъектов проектах: разработке и внедрении электронных медицинских сервисов, системе 112, организации работы комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и других.

Помимо встречи с руководителями горно-алтайского подразделения, победители прошлого года побывали в селе Сростки и на горе Пикет, где «Ростелеком» ежегодно организует скоростной канал связи на время проведения фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро онкурс журналистов


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