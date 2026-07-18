В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать систему автоматического поиска свободных мест для записи к врачу через портал «Госуслуги» и медицинские информационные системы. Это решение направлено на устранение проблем с доступностью медицинской помощи, когда в поликлинике отсутствуют талоны на нужную дату.

— Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом «Госуслуги» функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок, — говорится в письме на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В документе указано, что при отсутствии свободных мест лечащий врач или руководство поликлиники самостоятельно ищут другую клинику. По мнению автора, это создает дополнительную нагрузку на медперсонал, отвлекая врачей от их основных обязанностей.

Вице-спикер объяснил, что предложенная система будет работать в реальном времени. Она сможет анализировать записи в медицинских учреждениях, участвующих в программе ОМС. Пациентам система будет автоматически предлагать ближайшие доступные варианты. Подтвердить запись можно будет без участия врачей.

Чернышов отметил, что эта мера снимет с врачей и администраций поликлиник обязанность искать свободные места, уменьшит административную нагрузку на учреждения и упростит получение медицинской помощи для граждан.

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