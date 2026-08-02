Роспотребнадзор рекомендовал регионам улучшить диагностику гриппа, ОРВИ и COVID-19

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 на эпидсезон 2026–2027 годов. Документ содержит рекомендации для органов власти всех уровней, направленные на снижение рисков распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Первоочередная задача, поставленная перед субъектами, — оценка собственных ресурсов перед началом сезонного подъема заболеваемости. Региональным властям следует проанализировать, насколько медучреждения обеспечены всем необходимым: от диагностических наборов до противовирусных препаратов, дезсредств и масок. Помимо этого, предстоит проверить, насколько больницы и поликлиники готовы к работе в условиях повышенной нагрузки.

— Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья совместно с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовано до 30 сентября 2026 года провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а также принять дополнительные меры по улучшению качества дифференциальной диагностики указанных инфекций и этиологической расшифровке внебольничных пневмоний, — говорится в постановлении.

Отдельный блок постановления касается иммунизации населения. Осенью 2026 года планируется привить от гриппа до 60 % жителей. Среди граждан, относящихся к категориям риска согласно Национальному календарю профилактических прививок, охват должен составить не менее 75 %. Вакцинация также рекомендована для работников птицеводческих, животноводческих и свиноводческих предприятий, сотрудников зоопарков, а также для всех, кто взаимодействует с домашней птицей и свиньями, в том числе для владельцев личных подсобных хозяйств, реализующих продукцию населению.

Особое внимание в документе уделено формированию резервных запасов. Аптечные сети, медицинские учреждения и стационарные организации социального обслуживания обязаны поддерживать неснижаемый объем противовирусных лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Для системы образования предусмотрены отдельные требования. Органам управления в этой сфере необходимо заранее подготовить детские сады и школы к холодам: обеспечить нормальный тепловой режим, организовать регулярное проветривание, установить бактерицидные облучатели, закупить термометры и антисептики, а также запастись защитными масками для педагогов и обслуживающего персонала. Кроме того, при росте заболеваемости предписано своевременно вводить ограничительные меры: отменять массовые культурные и спортивные мероприятия, а при отсутствии 20 % и более детей по причине совокупной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 — приостанавливать учебный процесс.

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