В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

В новосибирских торговых центрах — новая волна закрытий магазинов. Она началась в 2025 году и, по мнению экспертов, может достигнуть пика в 2026 году.

Сейчас в каждом крупном ТЦ города есть пустующие площади. Некоторые из них затянуты баннерами, на которых указано, что на этом месте планируют открыть. И, как правило, это не магазин. Например, на месте «Детского мира», который сократил свои площади в ТРЦ «Аура», собираются сделать фитнес-центр. А на месте двух закрытых магазинов одежды и обуви открыто выставочное пространство, где размещаются гастролирующие выставки. Аналогичные трансформации происходят в большинстве торговых центров: там появляются турфирмы, мастерские и т.д.

— Хочу подчеркнуть, что новая волна закрытий магазинов заметна не только в ТЦ. Отдельно стоящие магазины закрываются примерно с такой же периодичностью, просто к торговым центрам всегда повышенное внимание. Закрытие магазинов (в большинстве своем это фэшн-ритейл) связано со многими факторами, но самый существенный из них — это растущая доля онлайн-торговли. Крупные игроки оптимизируются, так как сами, в том числе, работают в данном канале. Более мелкие либо так же уходят в онлайн, либо закрываются. Торговые центры ищут новые ниши и новых арендаторов: фитнес, развлечения, выставки, общепит и многое другое. Я бы не назвала это кризисом привычного формата ТРЦ. Это — иная модель работы торговых центров. Сложно что-то прогнозировать, но пока онлайн (маркетплейсы, доставка, онлайн-торговля самих магазинов) будет работать так же хорошо, доля торговли в ТЦ будет только уменьшаться. Как говорят коллеги, мы будем не ТРЦ, а РТЦ или даже РЦ, — рассказала Infopro54 директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина.

Исследования и опросы показывают, что в целом по стране в 2025 году доля площадей ритейлеров, работающих в индустрии моды, в торговых центрах сократилась на 10–15%. Эксперты считают, что в первом полугодии 2026 года в российских регионах будет продолжаться перестройка рынка торговой недвижимости: будет усиливаться оптимизация ритейла и давление на классические форматы, что приведет к росту доли свободных площадей в торговых центрах. По прогнозам аналитиков, уровень вакансии в торговых центрах в 2026 году вырастет до 8,3% (по итогам 2025 года было 6,2%).

— Мы видим переход от гонки за метрами к борьбе за эффективность: как со стороны ритейлеров, так и со стороны собственников ТЦ. В новых условиях выживают не самые крупные, а самые адаптивные — с гибкой моделью, понятной экономикой и четким позиционированием, — говорит Евгений Домашенко, директор подразделения представления интересов арендаторов отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP.

По мнению собеседников редакции, катализатором такого «исхода магазинов» из торговых центров может стать и увеличение налогов.

Добавим, что вместе с указанными процессами, в торговых центрах происходят и другие перемены: ТЦ включаются в социальные проекты и под них будут задействовать освобождающиеся площади. Так, в Новосибирске в ноябре 2025 года было анонсировано создание в ТЦ «Континент» современного подросткового центра. Директор указанной сети торговых центров рассказала Infopro54, что помещение для центра уже подобрано и в скором времени проект должен быть реализован.

Ранее редакция рассказывала о проблемах предприятий легкой промышленности и о том, что одной из основных причин этой ситуации называют высокие комиссии маркетплейсов.