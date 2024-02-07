30% перевозок «Экспресс-Пригорода» приходится на городскую электричку по Новосибирску

Городская железная дорога с каждым годом прибавляет долю в общем объеме перевозок АО «Экспресс-Пригород». В 2022 году она составляла 22%, а по итогам 2023-го ― уже 30%. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АО «Экспресс-Пригород» Вячеслав Невежин.

По его словам, в 2023 году пригородными поездами в регионе были перевезены 22 млн пассажиров — на 1,7 млн больше, чем планировалось. Рост в 8,7% позволил бюджету региона сэкономить 145 млн рублей, так как они не были учтены при формировании тарифа. Компания получила билетную выручку. Причем большинство новых пассажиров приобретали билеты дистанционно, так что «Экспресс-Пригороду» не пришлось увеличивать инфраструктуру по продаже билетов.

Помимо городских перевозок, хороший приток пассажиров компании дали поезда Новосибирск-Барнаул и ускоренные поезда Новосибирск-Бердск, 750 тысяч пассажиров за год воспользовались новой электричкой до станции Татарская.

— Что касается дачных перевозок, которые ранее диктовали условия формирования расписания пригородных электричек, то здесь пассажиропоток снижается. Это связано со старением владельцев дач, снижением культуры возделывания дачных участков, а также тем, что многие горожане едут на дачи на своих машинах, ― говорит Вячеслав Невежин.

По прогнозам компании, в 2024 году ключевым драйвером роста пассажиропотока также будут городские перевозки. В «Экспресс-Пригороде» большие надежды возлагают на субботние маршруты городской электрички, которые запустили по просьбам новосибирцев. На втором месте ― восточное направление. В компании отмечают, что у пассажиров растет интерес к электричкам, которые следуют до станции, расположенной рядом с авиационным заводом им. Чкалова. Вячеслав Невежин пояснил, что 2 года назад на предприятии работали около 6 тысяч человек, и под завод компания подстраивала маршрут. Рост также ожидается на дублирующих поездах до Бердска и Чулыма. Расчетный прирост пассажиропотока на всей сети «Экспресс-Пригорода» в 2024 году — около 8,5%.

Невежин уточнил, что для перевозки пассажиров в 2024 году компания планирует приобрести 6 новых поездов. Для сравнения: за 4 последних года куплены 7 электричек. Они будут курсировать по всем направлениям.

АО «Экспресс-пригород» создано в 1998 году. 51% в компании принадлежит АО РЖД, 49% — правительству Новосибирской области. Выручка компании в 2022 году составила 2 млрд рублей (+18%), чистая прибыль — 3,6 млн рублей (-56%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросла доля муниципалитета на рынке перевозок наземным общественным транспортом.