Культуру традиционных народных игр возрождают в Новосибирске

Традиционные народные игры, как элемент культуры, постепенно исчезают с улиц, дворов, со школьных перемен, то есть из жизни детей. Новосибирские общественники категорически против такого забвения, поэтому стараются сохранить и популяризировать игры народов России, отмечает исполнительный директор Центра русского боевого искусства «Русский щит» Сергей Бородин.

— Ранее традиционные игры были важной частью народных праздников. Чтобы это бесценное наследие народной игры вернуть нашим детям, мы проводим большое количество мероприятий не только с детьми, но и педагогами, организаторами активных мероприятий с детьми и молодёжью. Для них проходят семинары, где мы вспоминаем и учимся, как можно проводить игровые мероприятия и как можно играть с детьми в активные веселые традиционные игры, — рассказал Бородин в интервью порталу Царьград.

Он подчеркнул, что в Новосибирской области сложилась уникальная история: традиционные игры стали частью площадок государственных праздников. В частности, в 2024 году большая игровая программа «Молодецкие игры народов России» прошла во время Дня России на Михайловской набережной. В ней приняли участие более 20 команд из разных районов области. Кроме того, в играх с удовольствием принимали участие горожане с детьми, которые гуляли по набережной. Бой на надувных бревнах, перетягивание каната, командный подъем гири и фольклорные групповые игры и т.д. с азартом комментировали зрители, болеющие за участников.

Важной частью продвижения традиционных игр также являются всероссийские мероприятия. Например, до середины февраля идет сбор заявок на участие в бесплатном Всероссийском конкурсе «Игры и традиции народов России» (возраст участников — 0+). Жюри будет рассматривать проекты по популяризации традиционных народных игр, по организации воспитательной, профилактической и оздоровительной работы с детьми и молодежью на основе традиционных народных игр. В списке номинаций освещение темы народных игр в СМИ, в фото и видео работах, а также в интернете, а также художественное творчество.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 50 регионов России, представители 20 регионов приехали на форум, который прошел в Новосибирске. В этом году награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на Всероссийском форуме «Хранители народной игры» в конце апреля.

Организаторами Всероссийского творческого конкурса «Традиционные игры и игрушки народов России» выступают Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз», Межрегиональная общественная организация «Центр русского боевого искусства «Русский щит» при поддержке Фонда президентских грантов и соорганизаторов: ФГБУ культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Министерства культуры Новосибирской области, Министерства образования Новосибирской области, Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви.

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