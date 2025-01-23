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Культуру традиционных народных игр возрождают в Новосибирске

  • 23/01/2025, 13:45
Автор: Юлия Данилова
Культуру традиционных народных игр возрождают в Новосибирске
Эти игры включаются в программы городских праздников, а педагогов стимулируют разрабатывать проекты, которые привлекают детей и молодежь

Традиционные народные игры, как элемент культуры, постепенно исчезают с улиц, дворов, со школьных перемен, то есть из жизни детей. Новосибирские общественники категорически против такого забвения, поэтому стараются сохранить и популяризировать игры народов России, отмечает исполнительный директор Центра русского боевого искусства «Русский щит» Сергей Бородин.

— Ранее традиционные игры были важной частью народных праздников. Чтобы это бесценное наследие народной игры вернуть нашим детям, мы проводим большое количество мероприятий не только с детьми, но и педагогами, организаторами активных мероприятий с детьми и молодёжью. Для них проходят семинары, где мы вспоминаем и учимся, как можно проводить игровые мероприятия и как можно играть с детьми в активные веселые традиционные игры, — рассказал Бородин в интервью порталу Царьград.

Он подчеркнул, что в Новосибирской области сложилась уникальная история: традиционные игры стали частью площадок государственных праздников. В частности, в 2024 году большая игровая программа «Молодецкие игры народов России» прошла во время Дня России на Михайловской набережной. В ней приняли участие более 20 команд из разных районов области. Кроме того, в играх с удовольствием принимали участие горожане с детьми, которые гуляли по набережной. Бой на надувных бревнах, перетягивание каната, командный подъем гири и фольклорные групповые игры и т.д. с азартом комментировали зрители, болеющие за участников.

Важной частью продвижения традиционных игр также являются всероссийские мероприятия. Например, до середины февраля идет сбор заявок на участие в бесплатном  Всероссийском конкурсе «Игры и традиции народов России» (возраст участников — 0+). Жюри будет рассматривать проекты по популяризации традиционных народных игр, по организации воспитательной, профилактической и оздоровительной работы с детьми и молодежью на основе традиционных народных игр. В списке номинаций освещение темы народных игр в СМИ, в фото и видео работах, а также в интернете, а также художественное творчество.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 50 регионов России, представители 20 регионов приехали на форум, который прошел в Новосибирске. В этом году награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на Всероссийском форуме «Хранители народной игры» в конце апреля.

Организаторами Всероссийского творческого конкурса «Традиционные игры и игрушки народов России» выступают Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз», Межрегиональная общественная организация «Центр русского боевого искусства «Русский щит» при поддержке Фонда президентских грантов и соорганизаторов: ФГБУ культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Министерства культуры Новосибирской области, Министерства образования Новосибирской области, Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви.

Ранее редакция сообщала об итогах конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Фото предоставлено Сергеем Бородиным.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : традиции Народные игры


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