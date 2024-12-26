Организаторам криминальных колл-центров вынесли приговор в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор организованной банде телефонных мошенников. Ответственность за организацию криминальных колл-центров понесут 12 россиян и одна гражданка иностранного государства. Вкупе они совершили 108 преступлений, обманным путем выманив у жителей 11 регионов более 4 миллионов рублей.

По версии следствия и суда, с 12 мая по 8 ноября 2022 года участники ОПГ собирали данные о россиянах, подавших заявки на получение кредита. Для сбора информации они использовали специализированные электронные базы. На основании полученных данных мошенники обзванивали своих потенциальных жертв.

Выстраивая диалоги с ничего не подозревающими россиянами, они использовали специально заготовленные тексты — «скрипты», содержащие алгоритмы общения с людьми, желающими взять кредит. При этом они взахлеб рассказывали о преимуществах предлагаемых условий кредитования, выдавая себя за сотрудников банков. Мошенники предлагали своим жертвам «льготные условия кредитования» с возможностью дистанционного оформления документов.

— Потерпевшим сообщали, что для получения кредита необходимо предварительно компенсировать расходы на его оформление в виде оплаты комиссии банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплаты страхового взноса и выезда курьера, прочие расходы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Россияне оплачивали все выдвинутые счета, отправляя кровно заработанные на подконтрольные участником организованной группы счета банковских карт.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что жертвами ОПГ были не только жители регионов Сибири, но и Краснодарского, Пермского края, Белгородской, Тамбовской, Ростовской, Курганской, Смоленской и Калужской областей, а также Республик Башкортостан и Татарстан. Да и сама сеть криминальных колл-центров окутала чуть ли не половину Новосибирска. Офисы мошенников находились в Дзержинском, Ленинском и Октябрьском районах. Представляясь операторами

Полученные средства участники ОПГ распределяли между собой. В результате они совершили 108 хищений, лишив потерпевших 4 млн. рублей.

— В зависимости от ролей в совершенных преступлениях суд назначил семерым виновным от 3,4 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Шесть из них взяты под стражу в зале суда. Еще шестерым виновным суд назначил от 3,6 до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4,6 лет, — уточнили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн. Преступники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами.