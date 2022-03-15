Кондитеры готовятся к росту цен, сокращению спроса и выходу в КНР

В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг, которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке.

Вызовы кондитерской отрасли прокомментировал руководитель коммерческого и маркетингового отделов сети кондитерских Kuzina Павел Боше. В частности, он сообщил, что в компанию уже начали массово поступать письма от ключевых поставщиков о повышении цен.

Кондитерская «Кузина» запустила новый формат кафе остается стабильным — стоимость муки, по остальным ингредиентам идет серьезное повышение цен. Их снижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе ждать не приходится, — констатирует Боше. — Всю кондитерскую отрасль ожидает непростой период. Ведущие игроки будут вынуждены пересматривать ценовую политику и матрицы ассортиментных линеек еще не один раз. По мере роста цен спрос будет смещаться в сторону более доступных продуктов, а общий объем потребления кондитерских изделий вероятно снизится в краткосрочной перспективе.

Он пояснил, что в кондитерском бизнесе много импортного сырья, а также сырья, произведенного в России, но с использованием импортных компонентов — это в первую очередь касается таких позиций как: сливки, шоколад, ароматизаторы и ягоды.

— О приостановке деятельности сообщают крупнейшие компании и поставщики. Например, компания Barry Callebaut — крупнейший поставщик и производитель шоколада и глазури на российском рынке, имеющий три производственные площадки в РФ, сырье которого мы постоянно используем в работе, уже сообщил, что, как и многие другие поставщики, имеющие дело с трансграничными перевозками, испытывает некоторые проблемы на границах, которые влияют на поставки из-за рубежа продуктов и сырьевых ингредиентов для локального производства. Важно также отметить, что геополитическая ситуация, неопределенность с обменными курсами, рост стоимости ингредиентов и логистики оказывают существенное влияние на операционную деятельность компании, — комментирует Павел Боше. — Например, молочная отрасль в России хоть и развита хорошо, но производство кондитерских сливок требует импортных компонентов. Упаковку (стаканы, коробки и проч.) мы заказывали в крупнейшей компании Huhtamaki, которая в качестве сырья использует финский картон. Его поставки на сегодняшний день также заморожены, а цены взлетели в несколько раз. Цены на кофе за последние две недели изменились уже несколько раз. Прошлый сезон на бразильских плантациях был неудачным. А в текущей ситуации сложности с морскими контейнерными перевозками, которые используются для доставки кофе, влияют на все логистические цепочки и стоимость. Учитывая огромные обороты данного вида сырья (только оборот «Кузины» достигает 4-х тонн в месяц), сформировать его долгосрочные запасы и зафиксировать цены физически становится невозможно.

По его словам,. Профессиональное кондитерское оборудование в большинстве случаев импортное. К примеру, «Кузина» использует кофе-машины производства швейцарской компании Schaerer, которые поставлялись напрямую под заказ с завода в Люцерне. Затраты на покупку такого оборудования составляют существенный процент в стоимости проектов по открытию кафе, не стоит забывать и про содержание текущего парка машин, которые нужно обслуживать, комплектовать расходниками и запчастями. Как таковых прямых санкций на эти компании не введено, но Швейцария уже попала в список недружественных стран, а постоянно растущий курс валют повлиял на стоимость и без того дорогого оборудования.

Чтобы обеспечить стабильную работу компании «Кузина» активно общается с подрядчиками и поставщиками, договариваясь о сокращении издержек, регулировке цен, согласовывая финансовые схемы и модели оплат и расчетов.

— Партнеры как правило все прекрасно понимают, так как сами находятся в тех же условиях. Все учатся договариваться и искать компромиссы, идти навстречу, понимая, что необходимо поддержать бизнес и друг друга, — рассказывает Павел Боше. — Мы провели детальный анализ ассортимента с точки зрения текущего дефицита сырья и рисков его возникновения в будущем, а также возможных последствий, связанных с ценовой политикой копании. Учитывая наше позиционирование на рынке и свой средний чек, мы понимаем, что сейчас нам придется неизбежно снижать долю предложений премиум-сегмента в общей структуре продуктовой матрицы, сделав упор на более доступный массовый продукт. По этим же причинам мы пока приостановили разработку сложных сезонных и фестивальных новинок. Продуктовая матрица в целом будет сегментирована по ценовым критериям.

Кроме того, компания переключает фокус внимания на азиатский рынок, готовый предложить упаковку, оборудование и сырье взамен европейских, но на это нужно время, разработанные каналы и механизмы взаимодействия. В апреле этого года «Кузина» планирует принять участие в Кантонской ярмарке в Гуаньчжоу. По оценке Боше, сейчас это самый очевидный и перспективный шаг в будущее для многих российских компаний, которые не планируют останавливать своё развитие.

«Кузина» (Kuzina) — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы. В 2019 году компания вышла на облигационный рынок.

Текст предоставлен ООО «Юнисервис Капитал»