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В мэрии назначили главного «дежурного» дорожника

  • 19/05/2022, 11:55
Автор:
новости Новосибирска
Им стал бывший чиновник областного Минтранса.

Начальником управления автодорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначен Сергей Эпов, ранее возглавлявший управление дорожного комплекса областного Минтранса. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

Он будет координировать работу ДЭУ и проведение текущего ремонта автодорог, сообщил градоначальник о полномочиях нового назначенца.

Предыдущий начальник управления Юрий Сердюк уволился в феврале 2022 года по собственному желанию. Он был назначен на должность заместителя главы Первомайского района.

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Стоит отметить, что дорожная отрасль города в последнее время неоднократно становилась поводом для критики со стороны регионального правительства, и не исключено, что именно по инициативе областной власти ее представитель был делегирован в городские структуры для наведения порядка в дорожно-ремонтной отрасли.

Вопросы об эффективности использования средств на дороги встанут неизбежно, сообщали в конце прошлой недели эксперты ЦДЖ. Поскольку структурные преобразования не вызрели, в качестве имитации перемен может быть представлено кадровое решение, как год назад с Дроновым.

Вместе с тем напомним, что дорожная отрасль муниципального уровня довольно уязвима в кадровом плане. В прошлом году после волны критики содержания и ремонта дорог пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии покинул Роман Дронов, впоследствии возглавивший ПАТП-4. После ухода Дронова должность оставалась вакантной на протяжении полугода. За это время неофициальные источники «сватали» в руководство департаментом бывшего главу Первомайского района Виталия Новоселова, действующего главу Советского района Дмитрия Оленникова, начальника финансово-экономического управления департамента Олесю Богомазову, директора ГКУ «Мост» Юрия Алексеевского. В конце концов подразделение возглавил теперь уже бывший банкир Константин Васильев.  Тем не менее, как следует из периодических обсуждений состояния дел в дорожной отрасли, прошлогодние вопросы, становившиеся поводом для критики, продолжают оставаться актуальными и в настоящее время.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные федеральные деньги на ремонт городских дорог. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Транспорт Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : назначения дороги город


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