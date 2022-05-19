В мэрии назначили главного «дежурного» дорожника

Начальником управления автодорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначен Сергей Эпов, ранее возглавлявший управление дорожного комплекса областного Минтранса. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, предваряя еженедельную пресс-конференцию.

— Он будет координировать работу ДЭУ и проведение текущего ремонта автодорог, — сообщил градоначальник о полномочиях нового назначенца.

Предыдущий начальник управления Юрий Сердюк уволился в феврале 2022 года по собственному желанию. Он был назначен на должность заместителя главы Первомайского района.

— Вопросы об эффективности использования средств на дороги встанут неизбежно, — сообщали в конце прошлой недели эксперты ЦДЖ. — Поскольку структурные преобразования не вызрели, в качестве имитации перемен может быть представлено кадровое решение, как год назад с Дроновым.

Стоит отметить, что дорожная отрасль города в последнее время неоднократно становилась поводом для критики со стороны регионального правительства, и не исключено, что именно по инициативе областной власти ее представитель был делегирован в городские структуры для наведения порядка в дорожно-ремонтной отрасли.

Вместе с тем напомним, что дорожная отрасль муниципального уровня довольно уязвима в кадровом плане. В прошлом году после волны критики содержания и ремонта дорог пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии покинул Роман Дронов, впоследствии возглавивший ПАТП-4. После ухода Дронова должность оставалась вакантной на протяжении полугода. За это время неофициальные источники «сватали» в руководство департаментом бывшего главу Первомайского района Виталия Новоселова, действующего главу Советского района Дмитрия Оленникова, начальника финансово-экономического управления департамента Олесю Богомазову, директора ГКУ «Мост» Юрия Алексеевского. В конце концов подразделение возглавил теперь уже бывший банкир Константин Васильев. Тем не менее, как следует из периодических обсуждений состояния дел в дорожной отрасли, прошлогодние вопросы, становившиеся поводом для критики, продолжают оставаться актуальными и в настоящее время.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные федеральные деньги на ремонт городских дорог.