Мастерица создает медные украшения из листьев в Новосибирске

Татьяна Гусева переехала с Камчатки в Новосибирск ради творчества и комфортной жизни. В Новосибирске она нашла вдохновение в природе и начала создавать медные украшения из листьев и цветов методом гальванопластики.

Переезд был лёгким решением, так как она увидела в столице Сибири больше возможностей для реализации проектов. Татьяна быстро оценила преимущества нового места: удобный транспорт, дешёвые авиабилеты, качественные и доступные продукты, особенно фрукты и овощи. Сибирская весна с её буйным цветением и тёплым маем стала приятным открытием.

Мастерица увлеклась гальванопластикой еще до переезда, в 2024 году, создавая точные металлические копии предметов с помощью электрического тока. Она изготавливает украшения и элементы интерьера в виде листьев, перьев и лепестков цветов, полностью сохраняя их форму. Для этого природный материал помещают в ванну с раствором, где на нём нарастает слой металла. В Новосибирске женщина нашла идеальное сырьё благодаря разнообразию деревьев и форм растительного мира.

— Я изучаю буквально каждый листик, анализирую, подойдёт ли он для будущего изделия. Смотрю, насколько он фактурный. Однажды нашла в городе большой лист дикого винограда и решила вырастить его медную копию. Сейчас планирую сделать из него блюдо — это моя первая крупная работа, — поделилась собеседница Горсайта.

Специалист опровергает стереотип о «мужском деле». По ее словам, в этой сфере часто заняты женщины, каждая из которых создает уникальные украшения.

Работа требует глубоких знаний химии и физики, а также точного соблюдения пропорций реактивов. Главная ошибка новичков — попытка ускорить процесс, что приводит к браку.

Процесс недешёвый, требует реактивов и специального оборудования. В Новосибирской области мало мастеров-гальванопластов, каждый со своим стилем. Татьяна предпочитает использовать патину, считая её более благородной.

Сейчас она ремонтирует мастерскую, планируя развивать своё дело в Сибири, изготавливая резные свадебные свечи, мыло и проводя мастер-классы.

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