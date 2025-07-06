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Туристы в Новосибирске распробовали «болотинг»

  • 06/07/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Туристы в Новосибирске распробовали «болотинг»
В России растет спрос на болотные туры, особенно среди офисных работников

С 2024 года в России набирает популярность новый вид экологического туризма — «болотинг». Речь идет о турах с прогулками по болотам. Их участники наблюдают за редкими растениями и птицами, учатся безопасно ходить по трясине и т.д. Федеральные СМИ сообщают, что туры по болотам Подмосковья забронированы на несколько месяцев вперед. Особенно они востребованы у офисных работников, которые таким образом сбрасывают стресс и проходят перезагрузку.

В Минэкономразвития Новосибирской области ранее на запрос Infopro54 отмечали, что в регионе также пользуется спросом экстремальный отдых. Одним из новых трендов в ведомстве называли туры на Васюганские болота.

Светлана Фоменко, исполнительный директор НАТО, также подтверждала рост интереса гостей области к экстремальным экскурсиям.

— У нас районы для жителей города и туристов предлагают различные экскурсии, чтобы пощекотать себе нервы, — говорила эксперт.

На дорогах Новосибирской области сегодня можно встретить машины, адаптированные для болотной местности.

— Вначале сам катался на болота, так как было интересно испытать себя в сложной ситуации. Адреналина в таких поездках получаешь много, — рассказал Infopro54 Александр, владелец болотохода.

По его словам, потом он втянул в такие поездки друзей, а сейчас уже пошли заказы от сторонних людей, которые приезжают к нему из центральной России именно в такие туры.

— Мне рассказывали, что в Москве проводятся экскурсии по болотам, но у нас есть участки с гораздо более сложными условиями. Туристы пока довольны, — отметил собеседник.

Напомним, Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Их площадь составляет 53 тыс. кв км. В 2017 году был создан государственный природный заповедник «Васюганский» для охраны и изучения природы Большого Васюганского болота. На территории заповедника произрастает более 250 видов растений, среди которых встречаются редкие, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации. Фауна насчитывает более 240 видов позвоночных животных, в том числе редких, занесенных в Красную книгу РФ, Томской и Новосибирской областей. Здесь гнездятся редкие, занесенные в Красную книгу РФ виды хищных птиц и сов: скопа, сокол-сапсан, степной лунь, беркут, филин.

Напомним, в Новосибирской области разработана программа «Развитие автомобильного туризма до 2035 года». Её реализация началась в 2025 году. В рамках реализации программы в области будут определены основные направления автомобильного туризма. Эти трассы планируется благоустроить, в том числе оборудовав парковочные места для экскурсионных автобусных групп.

По оценкам Росстата, в 2024 году в Новосибирскую область было совершено 3,35 миллиона туристических поездок, что на 17% больше, чем в 2023-м.

Ранее эксперты отмечали, что туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам и рекомендовали участникам туротрасли учитывать этот факт при формировании своих программ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : туризм Васюганские болота болотинг


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