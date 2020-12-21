Ресторан Суши Мастер: лучшие блюда японской кухни на вашем столе

Нужно удивить гостей или продумать блюдо для прекрасного вечера в кругу семьи – «Суши Мастер» в Тюмени меню предоставляет на все случаи жизни. Суши и роллы, блюда японской кухни и вкусные напитки помогут создать желаемую атмосферу.

Почему лучше выбирать «Суши Мастер»?

Рестораны «Суши Мастер» — это крупная сеть заведений японской кухни по всей стране. Франшиза предполагает строгие условия, поэтому имидж всегда на высоком уровне. Это очень выгодно для клиентов, которые получают при обращении прекрасное качество блюд и отменный сервис.

На данный момент «Суши Мастер» является лидером рынка. У этой сети есть несколько существенных преимуществ:

Число ресторанов сети по городу – количество заведений в Тюмени позволяет жителям практически каждого района города иметь ресторан «около дома». Это очень удобно, особенно при заказе самовывоза. Не нужно ехать далеко, обычно достаточно прокатиться в пределах нескольких километров, а кому-то вовсе выйти из дома и пройтись пешком. Качество продуктов – очень тщательный контроль свежести ингредиентов. Все проходит отбор, поставки регулярные, чтобы продукты не лежали долго на складах. Профессиональный штат поваров – мы отбираем суши-мастеров с опытом работы или обучаем стажеров, которых допускают к выполнению полноценных заказов только после того, как шеф будет уверен в их профессиональной пригодности. Оперативная доставка – курьеры сети внимательно изучают маршрут, учитывают пробки и заторы по дорогам, чтобы по возможности их грамотно объехать. Это позволяет в кратчайшие сроки доставить заказ. Кроме того, благодаря большой и разветвленной сети мы часто отправляем заказы в тот ресторан, который находится ближе всего к месту расположения клиента.

«Суши Мастер» — это целый список положительных моментов, которые помогают нам соответствовать самым высоким требованиям клиентов.

Что с ценой?

Один из популярных вопросов, который волнует заказчиков – цена. Хочется выбрать доступные суши, но без потери качества. И это тоже легко, если обратиться в «Суши Мастер» в Тюмени.

Стоимость основных блюд средняя по городу. Но у нас всегда можно хорошо сэкономить, воспользовавшись акциями и специальными предложениями. А они есть всегда. Вариантов экономии несколько:

Бонусы постоянного клиента. Скидки на день рождения. Комбо-предложения. Сезонные акции на сеты или на отдельные роллы.

Обновления цены в ресторане наблюдается часто. Сеть не жалеет интересных предложений, скидок, снижения цен. Акций действительно много, поэтому нужно обязательно пролистывать раздел перед тем, как сделать заказ. Возможно, что-то из этого списка заинтересует клиента и позволит заплатить намного меньше, чем предполагалось изначально.

А постоянное обновления скидок на разные наборы позволит завсегдатаям заведения постепенно попробовать все творения профессиональных поваров без ущерба для бюджета семьи. «Суши Мастер» — это выгодно!

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