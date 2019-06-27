— На учете у нашего ведомства сейчас стоят 447 домов. После анализа данных, в том числе аналитиками Сбербанка, мы предполагаем, что около 80% застройщиков попадают под критерии, дающие право работать по старым правилам, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

20% компаний будут работать по проектному финансированию и счетам эскроу, часть — строить дома за свой счет. Министр заявил, что у ведомства есть четкое понимание ситуации после 1 июля, и подчеркнул, что паники в отрасли нет и обвала не предвидится.

Президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев также считает, что паники в профессиональном сообществе нет: все решается в рабочем порядке и конструктивно. По его оценкам, по старым правилам на рынке будут работать 70% застройщиков — они продолжат привлекать средства дольщиков, и эта ситуация сохранится еще 2-3 года. В высокой степени готовности (60-90%) в городе сегодня находятся 156 домов/1,3 млн кв. м, 343 дома/3,4 млн кв. м — со степенью готовности от 0% до 30%.

— Мы полностью справляемся с потребностями рынка, у нас достаточно ресурсов (26 специалистов, из них 7 в Новосибирске), чтобы обрабатывать все заявки, — констатировал Кузнецов.

Заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк (Лидирует на рынке проектного финансирования застройщиков. — Ред.) Сергей Кузнецов сообщил, что с начала 2019 года банк заключил в регионах присутствия 17 договоров на проектное финансирование, из них 7 в Новосибирске. Сегодня регионах Сибири открыто 6 строительных проектов со счетами эскроу, по 5 принято положительное решение. Всего на территории присутствия Сибирского Сбербанка открыто 148 счетов эскроу.

С начала года на территории Новосибирской области от застройщиков подано 32 заявки, 20 рассмотрено, 9 находятся в стадии рассмотрения, по трем было отказано, из них по двум — по решению клиента, в связи с отсутствием необходимости в банковском финансировании.

— Достаточно много застройщиков реализуют комплексные проекты, работают с муниципалитетом по строительству объектов сетевого хозяйства, поэтому, по нашим оценкам, примерно 50% из 80% попадут под критерии постановления «15%», — поясняет Шмидт.

Несмотря на заверения о том, что на рынке все спокойно, Иван Шмидт отметил — сейчас министерство выдало только 8 заключений застройщикам, которые могут работать по старым правилам и заключать договоры с дольщиками после 1 июля. Впрочем, он добавил, что ведомство продолжает работать и количество заключений будет расти.

Что касается домов, которые сейчас уже признаны долгостроями, то они пока останутся в отдельной категории.

— Что касается цены квадратного метра, то, по экспертным оценкам, она может вырасти на 15-20% в год. При этом мы прогнозируем падение темпов строительства жилья. Не катастрофическое, но сокращение будет: в 2019 году — до 1,3-1,4 млн кв. м в год (В 2018 году в регионе было сдано 1,7 млн кв метров жилья. — Ред.), — прогнозирует эксперт.

Александр Савельев затруднился дать прогноз о дальнейших перспективах строительного рынка региона. По его оценкам, о том, кто останется, а кто уйдет, можно будет говорить только к середине 2020 года.

За 5 месяцев 2019 года в области сдано 423 тысячи кв. м жилья, из них 55% — индивидуальные дома. Пока отставание по темпам роста составляет 8,4%, но в течение года может нивелироваться.

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