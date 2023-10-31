Паспорт готовности к зиме Новосибирск еще не получил

Ростехнадзор выдал Новосибирску акт проверки готовности города Новосибирска к отопительному сезону. В нем прописано 165 замечаний — на уровне 2022 года, в списке все замечания по ресурсоснабжающим организациям и муниципалитету. Об этом начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев сообщил на аппаратом совещании мэра.

— На сегодняшний день 86 замечаний устранено. Данные переданы в Ростехнадзор для обработки. Вчера состоялось совещание с руководством Западно-Сибирского округа Ростехнадзора, ранжировали замечания, которые влияют на получение паспорта готовности. Понимание есть. Продолжаем работу до 15 ноября, — добавил Перязев.

По его словам, по централизованной системе теплоснабжения за прошлую неделю в Новосибирске выявлено 150 дефектов: 31 на магистральных и 119 на внутриквартальных сетях. Срок устранения в среднем составил 7 часов.

По ремонтной программе в работе ООО НТСК находится 5 объектов, но компания обещает их завершить до 15 ноября. Напомним, в 2022 году Новосибирск также получил паспорт готовности к зиме в это время.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поручил усилить контроль за восстановлением проезжей части после ремонтов. По словам Перязева, в городе зафиксировано 3212 разрытия, 2763 объектов уже восстановлено, работа еще на 449 находится контроле.

Ранее редакция сообщала о том, что в филиалах АО «РЭС» завершена проверка готовности электросетей к зиме.