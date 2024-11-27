Перевозчик выставил счет «Экологии- Новосибирск» на 76 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области включил в реестр требований кредиторов бывшего регоператора ООО «Экология- Новосибирск» требования компании ООО «ЭкоТранс-Н», связанной с ГК «ВИС». Судя по материалам суда, речь идет о сумме 76,5 млн рублей. Суд признал требования компании обоснованными.

Напомним, «Экология-Новосибирск» была признана банкротом в марте 2023 года. В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Баряев Владислав Александрович.

В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск» — Ред.) на 880 млн рублей.

В августе 2024 года прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой и передала уголовное дело в Железнодорожный районный суд. Экс-руководитель обвинялась в мошенничестве на сумму 1.1 млрд рублей.

Денис Архипов, ранее министр ЖКХ Новосибирской области, до сих пор находится под стражей и отстранен от должности. По данным прокуратуры, его арест связан с деятельностью регоператора.

Компания «Эконтранс-Н» оказывала услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирской области по договорам с региональным оператором. В апреле 2024 года седьмой арбитражный апелляционный суд признал задолженность бывшего регоператора перед «Экотранс-Н» в размере 309 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться со способом распоряжения правом требования к лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности.