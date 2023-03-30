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Торговлю, рекламу, конструкции и озеленение пропишут в общий регламент

  • 30/03/2023, 15:12
Автор:
улицы города
В зависимости от типа городских улиц.

В настоящее время специалисты Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна (НГАУДИ) по техзаданию мэрии Новосибирска готовят концепцию схемы размещения рекламных конструкций на территории города. Ранее такое решение было принято специальной рабочей группой.

Мы сейчас отрабатываем техзадание, которое поступило в адрес нашего университета, говорит завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин. Необходимо уточнить, что концепция схемы и сама схема регламентирует пространство всего города. Эта работа может занять достаточно много времени и усилий. Задача обеспечить рамочные условия заключения договоров, чтобы те, кто собирается разместить рекламу, могли самостоятельно просчитать вероятность размещения того или иного объекта в том или ином месте. Для нас задача понятна. Мы уже что-то подобное делали в отношении проспекта Карла Маркса.

Архитектурный облик города

Для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов

Как поясняют в мэрии, данная концепция не ограничится исключительно рекламными конструкциями, она будет в себя включать также торговые объекты, элементы озеленения.

Мы эту концепцию закладываем надолго, сообщает начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов. Категории улиц будут относиться не только к рекламной сети, но и к НТО, озеленению, благоустройству. Мы хотим сделать концепцию, которая будет объединять всё, что нужно городу, единую категорийность улиц для общих подходов.

По словам чиновника, со стороны большинства участников городского рынка наружной рекламы, решение о разработке концепции и схемы возражений не вызвало, поступившие от бизнеса предложения были учтены.

Мы показали полную открытость отрасли, говорит Хорошунов. Подавляющее количество операторов смотрят в одну сторону. Предложения, которые вредят и очень однобоки, не проходят. А те предложения, которые направлены на движение вперёд, получают поддержку. Очень важное поручение по разработке концепции размещения рекламы. Есть операторы, которые пишут «незаконная конструкция как бы не наша, но всё равно внесите в схему». Эти постоянные манипуляции, когда будет разработана концепция, прекратятся.

Напомним, что на протяжении последних нескольких лет мэрия в лице управления конфликтует с одним из крупных рекламных операторов, из-за чего едва ли не оказался под угрозой срыва федеральный проект установки в городе стелы «Трудовая доблесть».

Что касается остальных операторов как рекламы, так и торговых объектов, то у них порой также возникали вопросы по поводу, в частности, незаконных решений о демонтаже.

 

Ранее редакция сообщала, сколько пространств охватит благоустройство в Омске.

Фото Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирсск

Теги : наружная реклама городская среда городская инфраструктура


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