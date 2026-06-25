Инвестору отказали в смене назначения трех участков под Новосибирском

Июньская сессия регионального парламента проголосовала против перевода трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности в Толмачевском сельсовете. С инициативой о переводе выступила компания ООО «Терминал Северо-Запад».

Как отметил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин, правительство против смены назначения земель не возражало. Однако, по этим участкам поступило отрицательное заключение Министерства сельского хозяйства РФ.

— Комитет три раза рассматривал на своих заседаниях данный законопроект. Депутаты выезжали на место, смотрели участки, которые предлагаются. Говорится, что к посеву они не пригодны, но при этом там прекрасно растет то ли овёс, то ли пшеница, — заявил Субботин.

Он также отметил, что инвестор не предоставил в срок запрошенные комитетом документы, инициаторы проекта в них ничего не переделали. Он призвал коллег поддержать решение комитета и проголосовать против предложения инвестора. Его поддержали большинство депутатов.

Стоит напомнить, что на первом комитете по АПК инициаторы данного проекта также не присутствовали, что вызвало замечания депутатов.

Источник в правительстве напомнил редакции Infopro54, что эти участки находятся в собственности компании.

— На мой взгляд, у депутатов нет никаких оснований для отказа. Инвестор с этим отказом пойдет в суд и выиграет дело, — подчеркнул собеседник.

На комитете по АПК руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов сообщал, что площадь складского комплекса, который хочет построить компания, составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект — около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств. На этапе строительства на объекте планируется создание от 800 до 1200 временных рабочих мест, на этапе эксплуатации — от 600 до 900 постоянных рабочих мест. Ожидаемый совокупный бюджетный эффект оценивается в размере 150-300 млн рублей ежегодно после выхода комплекса на проектную мощность.

Депутаты заявляли, что Новосибирск уже перегружен складскими комплексами, особенно его левобережная часть, а также выразили опасение, что вместо складов на участке появится очередной коттеджный поселок.

Ранее редакция сообщала о том, что Группа компаний «Дело» подписала соглашение с Новосибирской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Она планирует построить в регионе ещё один крупный контейнерный терминал.