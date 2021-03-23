В Новосибирске местного жителя подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственный отдел по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По официальным данным пресс-службы ведомства, в феврале 2021 года к представителю коммерческой организации, осуществляющей строительство комплекса многоэтажных жилых домов в п. Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, обратился мужчина, представившийся представителем другой коммерческой организации, которая ведет строительство на смежном земельном участке. Он потребовал передать ему денежные средства в сумме 8 млн рублей за отзыв искового заявления из Арбитражного суда Новосибирской области об оспаривании ранее выданного разрешения на строительство.

На указанные требования представитель застройщика вынужден был согласиться, так как понимал, что производство в Арбитражном суде Новосибирской области негативно повлияет на деловую репутацию коммерческой организации и процесс строительства комплекса многоквартирных домов, однако понимая преступный характер указанных действий обратился в правоохранительные органы.

В дальнейшем под контролем оперативных сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области была организована встреча, в ходе которой представитель строительной компании передал подозреваемому денежные средства в размере 4 млн рублей, однако, последний не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.