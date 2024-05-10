11 аварий с участием мотоциклистов произошли в мае Новосибирской области

С начала 2024 года в Новосибирской области произошло 21 ДТП с участием мототранспорта, в них погибли 3 человека, 19 — получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБ ДД по Новосибирской области.

При этом большая часть ДТП — 11 — произошли в мае. В них погибли 2 человека, 10 получили различные травмы, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Количество данных автоаварий возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 60%, а мае на 80%.

Как отмечают в ГИБДД, чаще всего причинами аварий является превышение скоростного режима и опасное вождение мотоциклистов. Кроме того, водители автотранспорта не предоставляют мотоциклам преимущество при маневрировании.

Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта —столкновение транспортных средств, падение с мотоцикла и наезд на препятствие.

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