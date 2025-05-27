На Красном проспекте Новосибирска продается самая дорогая квартира в Сибири

В Сибирском федеральном округе на продажу выставлено 440 квартир, стоимость которых начинается от 25 миллионов рублей. В 69% из них уже выполнен ремонт: косметический — в 6%, евроремонт — в 18%, дизайнерский — в 45%.

Самая дорогая квартира в Сибири, выставленная на продажу, стоит 125 миллионов рублей и занимает 440 квадратных метров. Она находится в Новосибирске, на Красном проспекте. Ее уникальность заключается в пятиуровневой планировке.

— Новосибирск резко выделяется на фоне остальных городов СФО по объему высокобюджетного предложения. В одной только вторичной продаже собрано порядка 250 лотов с бюджетом 25+ млн рублей. 40% из них отделаны с привлечением профессиональных дизайнеров, — рассказали в «Циан Аналитика».

Красноярск занимает второе место по стоимости квартир на продажу. На улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей предлагают жилье площадью 314 квадратных метров. Замыкает тройку лидеров Новокузнецк. Здесь, на улице Тольятти, за 80 миллионов рублей выставлена на продажу квартира площадью 405,7 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что на торги выставлена квартира Евгения Покушалова в Академгородке. Кардиолог покупал ее за 37 млн рублей.