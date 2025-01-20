«Спецавтохозяйство» объявило тендеры на миллиард для поиска перевозчиков мусора

В этот раз АО «Спецавтохозяйство» выставило на торги 9 лотов. Самый крупный — на 202 млн рублей — на вывоз 73596,86 тонн мусора из Искитима, Искитимского района и Бердска.

За оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского района и Первомайского районов регоператор готов заплатить 175 млн рублей. В списке лотов также вывоз мусора из Здвинского, Чистозерного, Баганского, Купинского и Карасукского районов — 151 млн рублей .

В целом, стартовая цена всех контрактов более миллиарда рублей. Прием заявок завершается 29 января. Победитель будет вывозить ТКО с территории в течение года.

Напомним, на первые торги по привлечению перевозчиков для вывоза ТКО МУП «САХ» выставлял 26 лотов. По 11 лотам по заявкам, которые комиссия признала соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации региональным оператором, договоры были заключены 21 октября.

Восемь торгов на 980 млн рублей не состоялись со второй попытки. Не нашлось желающих вывозить мусор из Искитима и Бердска, города Обь и Толмачевского сельсовета, части районов Новосибирска, в том числе из Советского района. Без перевозчиков пока остаются 14 районов области.

В конце декабря 2024 года в компании ООО «ЭкоСервис», которая 12 лет занималась вывозом ТКО в Бердске, Искитиме и Искитимском районе, в конце минувшего года сменился собственник. Компания вывозила мусор в новогодние праздники и ожидается, что она примет участие в самом крупном тендере на привлечение перевозчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» переключает вывоз раздельных отходов на себя. В течение двух месяцев региональный оператор намерен заменить контейнеры сторонних организаций на свои.