Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Автор: Юлия Данилова

Сейчас по возрасту паспорт меняется два раза: в 20 и в 45 лет

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

В комментариях к новости в соцсетях подписчики пишут, что это будет новым побором для граждан.

Сейчас граждане РФ обязаны менять паспорт по достижении 20 и 45 лет, причем сделать это нужно в течение месяца со дня рождения, иначе придется заплатить штраф: 3 000-5 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2 000-3 000 рублей в других регионах. Пошлина за замену составляет 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в паспортах новосибирцев с 2026 года появится новая отметка. Пока ее можно будет вносить по желанию. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : паспорт Госдума

15
0
0
Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Автор: Юлия Данилова

Команда PetKa, сервиса «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев в городах, совместно с Pet911 — всероссийской системой защиты животных — проанализировали, какие питомцы чаще всего терялись в Новосибирской области в 2025 году.

— Статистика потерь — это живой срез того, как меняется культура содержания животных в России. Радует, что с каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных неуклонно растёт. И всё же лучшая защита от потери закладывается ещё до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

Девятиклассники Новосибирска рвутся в программисты

Автор: Юлия Данилова

Самым популярным у девятиклассников новосибирских школ экзаменом по выбору в 2026 году стала информатика. Этот предмет будут сдавать почти 45% обучающихся, годом ранее — 40,2%. Об этом говорится в ответе Министерства образования региона, полученном в ответ на запрос Infopro54.

По сравнению с 2025 годом, в регионе увеличилась доля девятиклассников, выбравших экзамены по информатике, географии, биологии, физике (9,9% и 8,4%) и химии (7,1% и 6,4%). Доля тех, кто хочет сдавать обществознание и английский язык (7,3% и 7,5%) сокращается.

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Автор: Юлия Данилова

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.

В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Автор: Юлия Данилова

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

