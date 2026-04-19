Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

В комментариях к новости в соцсетях подписчики пишут, что это будет новым побором для граждан.

Сейчас граждане РФ обязаны менять паспорт по достижении 20 и 45 лет, причем сделать это нужно в течение месяца со дня рождения, иначе придется заплатить штраф: 3 000-5 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2 000-3 000 рублей в других регионах. Пошлина за замену составляет 300 рублей.

