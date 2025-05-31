Мэру Новосибирска вынесли предостережение за парковые проекты

Прокуратура Новосибирска проанализировала работу мэрии города по созданию и благоустройству общественных пространств и вынесла предостережение главе города.

В частности, ведомство установило, что большая часть расположенных в черте города муниципальных фонтанов, требует ремонта. Не работают комплекс плавучих свето-музыкальных фонтанов на Михайловской набережной, фонтан у Дома молодежи, у Дома культуры им. М. Горького, фонтан по ул. 25 лет Октября. В апреле в Новосибирске объявляли конкурс на обследование неработающего плавучего фонтана. Победитель определился в конце апреля. Он должен был провести обследование фонтана за 21 день.

Муниципалитету сделаны замечания и по благоустройству парка «Каменка», готовность которого составляет 44%. В мэрии ранее сообщали, что готовность объекта составляет 70% и в мае планировали объявить конкурс на выбор подрядчика.

В списке претензий прокуратуры тот факт, что до сих пор не начаты работы по благоустройству зеленых зон. К примеру, Нарымского сквера, набережной на Саввы Кожевникова, сквера Демакова, парка «Чербузы» и т.д. Напомним, по ряду этих проектов уже проводились торги, но подрядчики на выполнение работ на них не заявились. Проект парка «Чербузы» в апреле прошел госэкспертизу.

Также ведомство выявило отставание в реализации проекта по благоустройству сквера Бугакова. Напомним, подрядчик для реализации проекта был определен в марте. Он должен его реализовать до конца октября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий. Они расположены во всех районах города.