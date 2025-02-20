Москвичи построят центр обработки данных в Новосибирске

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский». Срок действия разрешения — один год, до 18 февраля 2026 года.

ЦОД инвесторы планируют возвести в Октябрьском районе города на земельном участке площадью 37,16 тыс. кв. м. Это будет одноэтажное здание с площадью застройки 7,4 тыс. кв. м. Участок расположен по адресу: улица Пролетарская, дом 358д.

Летом прошлого года администрация Новосибирска провела аукцион по аренде этого земельного участка на 104 месяца. Начальная цена лота составляла 7,47 миллиона рублей.

В Новосибирске на данный момент работает 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, Дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» (Москва) создано в 2017 году. С октября 91% компании принадлежит Татьяне Семесь, 9% — Евгению Скаридову. Директор — Дмитрий Задонский. Выручка компании за 2017 год составила 1,1 млн, чистый убыток — 2,7 млн рублей. Компания специализируется на управлении инвестиционными фондами. Ранее в число учредителей входил Дмитрий Пилевин, который сейчас ​является учредителем (100%) ООО УК «Индустриальная Недвижимость», управляющей инвестиционным фондом «ПНК-РЕНТАЛ». ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» является одним из учредителей ООО «Проект-Девелопмент», в число владельцев также входит комбинированный Закрытый ПИФ «Пнк Девелопмент». Индустриальный девелопер PNK group сейчас возводит в Новосибирске парк «Пашино» и вторую очередь парка в «Толмачево».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска не согласовала строительство спорткомплекса на берегу Оби. Земельный участок относится к категории «зона озеленения».