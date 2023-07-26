Под Новосибирском обнаружили автомобиль, брошенный на железнодорожном перегоне

Под Новосибирском между станциями Жеребцово и Сокур обнаружили брошенный на железнодорожном перегоне авто. Автомобиль BMW X5 находился прямо на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

По предварительным данным, водитель пытался переехать через рельсы, но застрял. В итоге он оставил транспорт и скрылся. Правоохранители устанавливают личность водителя. Водителя ищут.

Напомним, что на Северном объезде столкнулись три грузовика. Это привело к затруднениям в движении и созданию длинной пробки, о чем сообщают пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС. Но грузовики убрали с дороги и движение восстановилось.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова.