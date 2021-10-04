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Зимние аресты в ТУАД и Минтрансе привели к ужесточению контроля за дорожниками

  • 04/10/2021, 14:48
Автор:
Новости Новосибирска
В 2020 году количество проверок качества выполнения дорожных работ на региональных и муниципальных дорогах выросло в 2 раза.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский отчитался об итогах усиления контроля за качеством дорожных работ на региональных и муниципальных дорогах. Напомним, после ареста главы ТУАД и замминистра транспорта, а также выявления большого количества брака в работе подрядчиков глава региона Андрей Травников потребовал от подчиненных усилить контроль именно на этапе выполнения работ, чтобы не получать некачественный результат на финише. В мае глава региона поручил Минтрансу и надзорным органам более жестко проверять работу подрядчиков на всех этапах, а не только при приемке объектов.

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Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Судя по словам министра, в этом году был усилен контроль на самих объектах: операционный визуальный контроль за соблюдением дорожными организациями дорожных работ, технологических процессов и соответствия параметров выполняемых работ проектной документации.

— Увеличено количество выездов представителей госзаказчика на объекты в период производства дорожных работ — проверка проводится еженедельно. По результатам проверок подрядным организациям направляются замечания по устранению выявленных замечаний, затем проверяется исполнение выданных предписаний, — уточнил Анатолий Костылевский.

В 2020 году с участием сотрудников министерства был проверен 91 объект, в 2021-м — в 2 раза больше. Из 92 объектов ТУАД замечания к качеству работ были предъявлены к 54, на 51 они устранены, по 3 ведется претензионная работа. Основные замечания были связаны с качеством работ по ограждению, дорожным знакам, толщине, слою и качеству дорожного покрытия.

Из 74 объектов Новосибирска замечания были выявлены на 68. На 50 уже устранены. Ключевые претензии проверяющих касались качества асфальто-бетонного покрытия.

— Если говорить о Новосибирске, то не на всех дорожных объектах ледовой арены сегодня присутствует дорожный контроль. Контроль собственными силами службы заказчика не показывает всю ситуацию, по сравнению с результатами работ, выполненными независимыми организациями, — отметил Анатолий Костылевский.

В Искитиме были проверены 3 объекта, на 1 выявлены замечания, которые были устранены.

— Наиболее значительный объем работ по замечаниям был выполнен на объектах АО «Новосибирскавтодора», ООО «СТС Плюс» и ООО «СибСтрой». Это 16 тысяч кв. м за счет средств подрядных организаций, — подчеркнул Костылевский.

Для усиления контроля министерство увеличило график работы передвижных лабораторий, оценка качества ремонта производилась путем создания цифрового двойника дороги. Также была повышена персональная ответственность работников отдела качества ТУАД за результаты контроля. Кроме того, в регионе применяются новые технологии, позволяющие увеличить сроки межремонтной службы дорог. В соответствии с новыми нормативами это 24 года между капремонтами и 12 лет между ремонтами. По данной технологии в 2021 году в регионе выполняются работы на 44 объектах.

Кто «заказал» замминистра и экс-главу ТУАДа?

Кто «заказал» замминистра и экс-главу ТУАДа?

Андрей Травников потребовал от ведомства продолжать работу по жесткому контролю за подрядчиками, в том числе с привлечением независимого строительного контроля.

— При всем уважении к профессиям, которые в начале августа отмечали профессиональный праздник, и тем, кто будет праздновать его через 2 недели, жизнь нас научила, что приучать к дисциплине и качеству строителей и дорожников можно только через жесткий контроль и спрос. Тем более что гарантийные сроки по выполненным объектам растут. При использовании технологий с межремонтным периодом 12 и 24 года через 10 лет попробуй найди подрядчика и спроси с него. Поэтому будем ужесточать контроль на стадии производства работ, — подчеркнул губернатор.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы ТУАД Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, экс-заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.

ТУАД в 2021 году также активизировал контрольную работу за подрядчиками. Как сообщала пресс-служба ведомства, несколько компаний, занимавшихся проектированием или строительством дорог в регионе, были внесены в «черный список». Информация по некоторым была передана в прокуратуру. По данным на начало августа, ТУАД начислило санкции подрядчикам на общую сумму 38,135 млн рублей.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ТУАД по НСО Ремонт дорог Минтранс НСО


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