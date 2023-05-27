Покупка жилья в Сочи привлекает всё больше новосибирцев

Согласно рейтингу брокерской компании «Оникс-недвижимость», Новосибирск занял третье место среди миллионников по спросу на покупку недвижимости в Сочи. Доля Новосибирска среди мегаполисов-участников рейтинга составила 6,1%. По сравнению с прошлым годом, выросла на 3,1%. Также рост по данному показателю продемонстрировали Красноярск, Омск, Челябинск и Пермь.

У стоящих впереди Новосибирска Москвы и Санкт-Петербурга данный показатель, наоборот снизился.

— Доля запросов, которая поступила из столицы, составила 37,8% относительно общего числа обращений, — сообщают авторы рейтинга. — При этом за год — с апреля — мая 2022 года — спрос из Москвы снизился на 39,2%. Вторую строчку по спросу на недвижимость в Сочи занял Санкт-Петербург с долей 12,7%. При этом за год количество запросов на покупку недвижимости в Сочи снизилось на 29,9%. Городом-миллионником с самым значительным снижением спроса на покупку жилья в Сочи стал Уфа. За год количество обращений из столицы Башкортостана уменьшилось на 42%.

Ранее редакция сообщала о трендах в спросе на недвижимость в самом Новосибирске.