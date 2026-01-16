В Центральном парке Новосибирска появились обогреватели для рук

В Центральном парке Новосибирска установили стационарные точки обогрева рук — рукогрейки. Нововведение призвано повысить комфорт посетителей в морозную сибирскую зиму, учитывая прогнозируемые экстремально низкие температуры. По информации дирекции городских парков, две новые рукогрейки установлены в самых популярных местах парка: у главного входа и рядом с пунктом проката коньков, а также у входа на каток. Эти устройства доступны для всех гостей парка.

Рукогрейки работают автоматически. Они включаются вместе с уличным освещением и функционируют в самые холодные часы — с 18:00 до 10:00. Это позволяет согреть руки во время вечерних прогулок и утренних тренировок, когда температура обычно самая низкая.

— Важным преимуществом является безопасность использования: аппараты спроектированы так, что прямой контакт кожи с горячими поверхностями исключён. Обогрев происходит за счёт циркуляции тёплого воздуха, что делает их подходящими для взрослых и детей, — отметили в дирекции.

Ранее редакция сообщала о том, что продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели.