Полпред Серышев оценил производство электронных устройств в Новосибирске

Новосибирский завод «Оксид» (входит в холдинг «Российская электроника» Госкорпорации Ростех) является ведущим производителем пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ) двойного назначения. Это электронные устройства, которым не нужен внешний источник питания для активной работы (резисторы, конденсаторы, трансформаторы и пр). Его посетил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, об этом сообщил Сибирский окружной информационный центр.

На предприятии осуществляется полный цикл производства. В рамках госпрограммы импортозамещения специалисты проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по развитию SMD-технологий изготовления пассивных ЭКБ для поверхностного монтажа. Это технология изготовления электронных изделий на печатных платах, а также связанные с ней методы конструирования печатных узлов.

Работа ведется в том числе на базе молодёжной лаборатории композитных материалов для электроники, созданной в партнёрстве с НГУ. Кроме того, совместно с сибирскими учёными постоянно ведется поиск новых функциональных материалов для изделий пассивной ЭКБ, разрабатываются иные резистивные материалы.

По словам генерального директора АО «НЗР «Оксид» Льва Носенко, в 2024 году на предприятии был реализован проект технического перевооружения — модернизировано существующее производство и внедрены высокопроизводительные технологии в рамках проекта «Модернизация существующего парка оборудования для освоения производства конденсаторов и резисторов чип исполнения».

Стоит отметить, что предприятие активно привлекает студентов, выпускников вузов и ссузов отрасли радиоэлектронной промышленности. Кроме того, действуют программы целевого набора студентов, запущен проект по созданию собственного учебного центра, технической базой которого являются производственные площадки предприятия.

Завод «Оксид» создан в 1952 году, на базе конденсаторного корпуса Воронежского завода «Электросигнал», эвакуированного в 1941 году в Новосибирск. Он специализируется на производстве конденсаторов, которые применяются в авиационной, космической и другой спецтехнике, а также в радиотехнической промышленности. С момента основания на предприятии разработано и выпущено более 150 видов изделий специального, двойного и гражданского назначения. Готовая продукция поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья. Заказчиками являются предприятия различных отраслей промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить центр по переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Его мощность составит 36 тысяч тонн в год, а запуск запланирован на 2028 год. Соглашение о реализации данного проекта было подписано в июне 2024 года.