У семьи из Новосибирска нашли смертельно опасную лихорадку

Год назад семья новосибирцев, состоящая из родителей и дочери, переехала на Бали. Сибиряки решили заниматься бизнесом в сфере туризма. Однако в середине февраля они столкнулись с лихорадкой. Первой заболела дочь, а через несколько дней симптомы проявились и у родителей.

— Первые симптомы, которые у нас были – температура 38 градусов, озноб, сильная головная боль в области висков. Думали, что это грипп. Начали лечится противовирусными. Но симптомы не проходили. Позже нам стало ещё хуже, пришлось вызвать врача, — рассказал глава семьи изданию Сиб.фм.

У всех членов семьи взяли анализы на лихорадку Денге, и результаты оказались положительными. Врачи назначили им лечение, включая необходимые препараты и уколы.

Следует отметить, что заражение лихорадкой Денге в странах Азии — довольно распространённое явление. Эту болезнь можно получить после укуса комара.

По словам пострадавших, сейчас на Бали наблюдается настоящий всплеск лихорадки Денге. Единственный способ избежать заражения — это защитить себя от насекомых.

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