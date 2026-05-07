Энергетики опубликовали график отключений горячей воды в Новосибирске

С 16 мая по 26 августа в Новосибирске будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании». Испытания пройдут в 13 этапов, а отключения воды завершатся 2 августа.

СГК представила детальный план отключений горячей воды по этапам.

С 16 по 29 мая без горячей воды останутся Октябрьский, Центральный, Дзержинский и Первомайский районы.

В период с 18 по 31 мая аналогичные работы проведут в Калининском, Кировском и Ленинском районах.

Следующие испытания запланированы на период с 20 по 26 августа. В это время проверят тепловые сети на улицах Планировочной, Котовского и Горской, а также на спуске к пляжу и под Октябрьским мостом в Ленинском районе.

При этом отключение горячей воды у жителей не планируется.

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона. Они выявляют слабые места и устраняют дефекты. Пропуск испытаний ставит под угрозу теплоснабжение домов и микрорайонов зимой. Специалисты НТСК испытывают трубопроводы под давлением 1,25 от нормы, понижая температуру воды до +40°С. Жителям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, не подходить к местам разлива воды и провалам. Водителям не следует оставлять машины вблизи теплотрасс, где размещены предупреждения.

